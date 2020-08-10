Появилось видео наезда автозака на человека в Минске

Запись, на которой видно, как автозак сбивает в Минске на проезжей части человека, опубликовал новостной портал Tut.by.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры!

Из видео непонятно, откуда именно перед машиной появился человек. После ДТП автозак не притормозил и выехал за пределы участка дороги, попавшего в кадр. Протестующие вынесли пострадавшего с проезжей части. На запись также попали взрывы и клубы дыма на дороге.

Ранее о том, что в Минске автозак сбил человека, сообщил ряд СМИ. Как передавал Tut.by, на место ДТП приехала скорая помощь. Со ссылкой на очевидцев издание утверждало, что всего пострадали три человека. Корреспондент «Еврорадио» заявлял, что машина въехала в толпу протестующих, пострадавший прыгнул на бампер автозака и упал под колеса.

Массовые протесты в Белоруссии начались после окончания выборов президента, которые, по данным национального экзитпола, выиграл действующий президент республики Александр Лукашенко.

В Минске протестующие столкнулись с ОМОНом, против участников акций применили спецтехнику и шумовые гранаты. Личный состав органов внутренних дел Белоруссии из-за протестов перевели на усиленный режим работы.

СМИ сообщали о «жестких задержаниях» в Минске, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова подтвердила, что задержанные в результате протестов есть, но отметила, что пока назвать их точное число невозможно. Правозащитный центр «Весна» указал, что всего в последний день выборов в Белоруссии задержали больше 120 человек, из них 54 в Минске, эти данные были актуальны на 01:00 мск 10 августа.

