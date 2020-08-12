МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

Светлана Тихановская (Фото: Сергей Гриц / AP)

В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Не очень много выбора (у нее) было: или покинуть страну, или другие, не очень удобные варианты», — сказал он.

Министр пояснил, что Тихановская решила уехать в соседнюю Литву, так как у нее есть соответствующая виза, а власти этому «способствовали». «Может, это была тоже часть плана — она не будет в стране, может, будет меньше причин для этих волнений», — предположил Линкявичюс.

Глава МИДа уточнил, что не мог какое-то время связаться с Тихановской ни через ее штаб, ни через посольство, ни напрямую. «Она семь часов неизвестно где была после посещения избирательного комитета», — указал министр.