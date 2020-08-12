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МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Сергей Гриц / AP)

В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Не очень много выбора (у нее) было: или покинуть страну, или другие, не очень удобные варианты», — сказал он.

В центр Минска выдвинулась военная техника
Общество
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Министр пояснил, что Тихановская решила уехать в соседнюю Литву, так как у нее есть соответствующая виза, а власти этому «способствовали». «Может, это была тоже часть плана — она не будет в стране, может, будет меньше причин для этих волнений», — предположил Линкявичюс.

Глава МИДа уточнил, что не мог какое-то время связаться с Тихановской ни через ее штаб, ни через посольство, ни напрямую. «Она семь часов неизвестно где была после посещения избирательного комитета», — указал министр.

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Гитанас Науседа

Он отметил, что Тихановская «перетерпела немало» за последнее время. Глава МИДа напомнил, что она — молодая женщина, никогда ранее не участвовавшая в политике, на которую теперь «столько много всего навалилось». Линкявичюс предложил дать кандидату время и подождать ее следующих заявлений. В Литве женщина пока находится на двухнедельное изоляции из-за угрозы коронавируса. По словам министра, он говорил с ней утром 12 августа, кандидат «чувствует себя лучше» и восстанавливается после стресса.

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Тихановская приехала в Литву ночью с 10 на 11 августа. Кандидат назвала отъезд из республики самостоятельным решением и заявила, что оказалась перед сложным выбором. Перед отъездом Тихановская подала в ЦИК Белоруссии жалобу на итоги выборов.

Соратница Тихановской Мария Колесникова говорила, что в здании Центризбиркома кандидат провела около трех часов с двумя неизвестными представителями силовых структур. Колесникова предполагала, что тогда было записано видеобращение Тихановской, которое позже выложило государственное информагентство Белоруссии БелТА. В нем женщина, зачитывая текст с листа, просила белорусов не выходить на улицы и не противостоять милиции.

Президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя обращение, заявил, что «ни один здравомыслящий человек» не поверит в то, что Тихановская сделала его по доброй воле.

Теги: Белоруссия, МИД, Литва, Светлана Тихановская
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