В штабе Тихановской потребовали передачи власти в Белоруссии

Светлана Тихановская заявила, что нынешняя власть пытается удержать свои позиции «силовыми методами», хотя в ходе завершившегося накануне голосования «избиратели сделали свой выбор»

Светлана Тихановская (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Светлана Тихановская заявила, что считает себя победительницей на выборах президента Белоруссии, а в ее штабе потребовали мирной передачи власти избранному главе государства, не исключив возможности новых протестов, сообщает «РИА Новости».

«Власть нас не слышит, она полностью оторвалась от народа, но я должна повторить, что мы за мирные перемены. И власть должна сейчас подумать, как мирным способом передать эту власть, потому что на данный момент у них только один способ — насилие над мирными белорусами», — заявила Тихановская (цитата по Tut.by).

Кандидат в президенты Белоруссии также заявила, что нынешняя власть пытается удержать свои позиции «силовыми методами», хотя в ходе завершившегося накануне голосования «избиратели сделали свой выбор».

Согласно официальным данным ЦИК Белоруссии, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали более 80,2% пришедших на участки избирателей, за Тихановскую — 9,9%. В штабе Тихановской данные результаты не признают, а проведенные оппозицией экзитполы у расположенных за пределами Белоруссии избирательных участков свидетельствуют о том, что большинство голосов на них было отдано за Тихановскую.