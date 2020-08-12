МВД Белоруссии сообщило о сбитом в Минске сотруднике ГАИ
В столице Белоруссии машина сбила сотрудника ГАИ, он жив. Об этом пресс-служба МВД республики сообщает в Telegram.
По данным ведомства, сотрудника правоохранительных органов сбил автомобиль Skoda, за рулем которого был 45-летний мужчина. Инцидент произошел около 20:00 на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей.
Сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие, чтобы остановить машину. Водитель попытался скрыться, но был задержан. «Сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он доставлен в медучреждение», — отметили в МВД.