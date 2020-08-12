МВД Белоруссии сообщило о сбитом в Минске сотруднике ГАИ

На видео, опубликованном министерством, заметно, что пострадавший сотрудник хромает на одну ногу, в правой руке он держит вытащенный из кобуры пистолет.

Во время протестов, вспыхнувших в Белоруссии после окончания выборов президента, по официальной информации, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Против участников акций силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты. Протестующие, в свою очередь, пытались возводить баррикады и блокировать дорожное движение, забрасывали силовиков камнями, тротуарной плиткой и коктейлями Молотова.

Ранее, 10 августа, в Минске автозак сбил человека. Инцидент попал на видео, на записи видно, что машина не притормозила после ДТП. «Еврорадио» уточняло, что автозак врезался в толпу людей. По сообщению Tut.by, пострадали не менее трех человек.