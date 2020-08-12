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МВД Белоруссии сообщило о сбитом в Минске сотруднике ГАИ

Фото: МВД Белоруссии / YouTube
Фото: МВД Белоруссии / YouTube

В столице Белоруссии машина сбила сотрудника ГАИ, он жив. Об этом пресс-служба МВД республики сообщает в Telegram.

По данным ведомства, сотрудника правоохранительных органов сбил автомобиль Skoda, за рулем которого был 45-летний мужчина. Инцидент произошел около 20:00 на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей.

Видео: МВД Беларуси / YouTube
Видео: МВД Беларуси / YouTube
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Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие, чтобы остановить машину. Водитель попытался скрыться, но был задержан. «Сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он доставлен в медучреждение», — отметили в МВД.

На видео, опубликованном министерством, заметно, что пострадавший сотрудник хромает на одну ногу, в правой руке он держит вытащенный из кобуры пистолет.

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Во время протестов, вспыхнувших в Белоруссии после окончания выборов президента, по официальной информации, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Против участников акций силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты. Протестующие, в свою очередь, пытались возводить баррикады и блокировать дорожное движение, забрасывали силовиков камнями, тротуарной плиткой и коктейлями Молотова.

Ранее, 10 августа, в Минске автозак сбил человека. Инцидент попал на видео, на записи видно, что машина не притормозила после ДТП. «Еврорадио» уточняло, что автозак врезался в толпу людей. По сообщению Tut.by, пострадали не менее трех человек.

Теги: Минск, ГАИ, протесты, пострадавшие
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