МИД Литвы сообщил об отъезде Тихановской из Белоруссии

Ни власти Белоруссии, ни штаб Тихановской пока не комментировали заявление главы литовского МИДа.
Накануне Тихановская была в Минске. Вечером она приезжала в ЦИК Белоруссии, где подала жалобу на результаты второго тура президентских выборов.
«После трех часов в ЦИК Тихановская появилась, заявила своему адвокату Максиму Знаку, что приняла решение, попрощалась с ним и покинула здание через другой выход», — рассказывала РБК пресс-секретарь ее избирательного штаба Анна Красулина.
«Я не знаю, где она сейчас. Ее телефон в сети, но она не поднимает трубку. Я думаю, она приняла решение в интересах собственной безопасности и своих детей», — добавила она.
В свою очередь, председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик вечером в понедельник заявил, что спецслужбы получили информацию из штаба оппозиции об опасениях за жизнь Тихановской. По его словам, перед этим в МВД было перехвачено сообщение о необходимости «сакральной жертвы». «Отправитель [этого сообщения] уже установлен и в ближайшее время будет задержан», — добавил Вакульчик.
По данным ЦИК Белоруссии, Тихановская проиграла президентские выборы. Глава ведомства Лидия Ермошина сообщила, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а оппозиционер — 10,09%. В штабе Тихановской при этом приводили данные с десятков избирательных участков, где победу одержала именно кандидат от белорусской оппозиции. С объявленными ЦИК результатами там не согласились и потребовали передачи власти.
Минувшей ночью в Минске продолжились акции протеста несогласных с объявленными властями результатами выборов. Столкновения с милицией происходили в разных частях города. ОМОН при этом вновь применял светошумовые гранаты и водометы.