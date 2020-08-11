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МИД Литвы сообщил об отъезде Тихановской из Белоруссии

Там утверждают, что она находится в Литве. Пока нет информации, при каких обстоятельствах оппозиционер пересекла государственную границу
Светлана Тихановская (слева)
Светлана Тихановская (слева) (Фото: Миша Фридман / Getty Images)

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская «в безопасности». «Она находится в Литве», — сообщил в своем аккаунте в Twitter глава МИД прибалтийского государства Линас Линкявичюс.

Он не уточнил обстоятельства переезда Тихановской в соседнее государство.

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В интервью телерадиокомпании LRT Линкявичюс заявил, что минувшая ночь была очень напряженной. «Тихановская долгое время не выходила на связь, ее местоположение было неизвестно, начались ее поиски. Я могу подтвердить, что она действительно находится в Литве. Главное, что она в безопасности», — сказал министр, добавив, что пока не может сообщить дополнительные подробности.

Линкявичюс уточнил, что, по его данным, Тихановскую в Белоруссии задержали и удерживали семь часов, однако обстоятельства случившегося ему неизвестны.

Ни власти Белоруссии, ни штаб Тихановской пока не комментировали заявление главы литовского МИДа.

Накануне Тихановская была в Минске. Вечером она приезжала в ЦИК Белоруссии, где подала жалобу на результаты второго тура президентских выборов.

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«После трех часов в ЦИК Тихановская появилась, заявила своему адвокату Максиму Знаку, что приняла решение, попрощалась с ним и покинула здание через другой выход», — рассказывала РБК пресс-секретарь ее избирательного штаба Анна Красулина.

В ЦИК Белоруссии заявили о покинувшей здание Тихановской
Политика
Светлана Тихановская

«Я не знаю, где она сейчас. Ее телефон в сети, но она не поднимает трубку. Я думаю, она приняла решение в интересах собственной безопасности и своих детей», — добавила она.

В свою очередь, председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик вечером в понедельник заявил, что спецслужбы получили информацию из штаба оппозиции об опасениях за жизнь Тихановской. По его словам, перед этим в МВД было перехвачено сообщение о необходимости «сакральной жертвы». «Отправитель [этого сообщения] уже установлен и в ближайшее время будет задержан», — добавил Вакульчик.

По данным ЦИК Белоруссии, Тихановская проиграла президентские выборы. Глава ведомства Лидия Ермошина сообщила, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а оппозиционер — 10,09%. В штабе Тихановской при этом приводили данные с десятков избирательных участков, где победу одержала именно кандидат от белорусской оппозиции. С объявленными ЦИК результатами там не согласились и потребовали передачи власти.

Минувшей ночью в Минске продолжились акции протеста несогласных с объявленными властями результатами выборов. Столкновения с милицией происходили в разных частях города. ОМОН при этом вновь применял светошумовые гранаты и водометы.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Белоруссия, Светлана Тихановская
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