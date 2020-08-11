МИД Литвы сообщил об отъезде Тихановской из Белоруссии

Там утверждают, что она находится в Литве. Пока нет информации, при каких обстоятельствах оппозиционер пересекла государственную границу

Светлана Тихановская (слева) (Фото: Миша Фридман / Getty Images)

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская «в безопасности». «Она находится в Литве», — сообщил в своем аккаунте в Twitter глава МИД прибалтийского государства Линас Линкявичюс.

Он не уточнил обстоятельства переезда Тихановской в соседнее государство.

В интервью телерадиокомпании LRT Линкявичюс заявил, что минувшая ночь была очень напряженной. «Тихановская долгое время не выходила на связь, ее местоположение было неизвестно, начались ее поиски. Я могу подтвердить, что она действительно находится в Литве. Главное, что она в безопасности», — сказал министр, добавив, что пока не может сообщить дополнительные подробности.

Линкявичюс уточнил, что, по его данным, Тихановскую в Белоруссии задержали и удерживали семь часов, однако обстоятельства случившегося ему неизвестны.