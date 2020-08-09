СМИ сообщили о сбившем человека автозаке в Минске

В центре Минска, где проходят акции протеста против первых результатов выборов президента, автозак сбил человека, сообщает издание Tut.by в своем Telegram-канале.

По данным Tut.by, он стоял на проезжей части. Издание сообщает, что у пострадавшего «серьезные травмы», к месту происшествия приехала скорая помощь.

«Еврорадио» в своем Telegram-канале пишет, что машина въехала в толпу протестующих. «Один из протестующих прыгнул на бампер автозака. <...> Мужчина упал под колеса, его чуть не раздавили», — передает издание со ссылкой на своего корреспондента.

Как сообщает «МБХ Медиа», автозак въехал в толпу намеренно.

Материал дополняется.