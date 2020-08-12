Издание Znak.com заявило об избиении корреспондента в Белоруссии

Корреспондента Znak.com Никиту Телиженко, задержанного на протестной акции в Минске 10 августа, избили в изоляторе временного содержания (ИВС) Жодинского района Белоруссии. Об этом рассказал сам журналист, передает издание Znak.com.

По словам Телиженко, сотрудники правоохранительных органов били его почкам, ногам и шее. Журналист почти сутки находился в ИВС. По данным издания, его освободили вечером 11 августа при содействии российского посольства в Белоруссии.

«При мне на этажах жесточайше избивали людей, до хрипов», — отметил Телиженко.

РБК направил запрос в Департамент исполнения наказаний МВД Белоруссии.

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