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Выборы в Белоруссии ,  
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Все противники Лукашенко подали жалобы в ЦИК по итогам выборов

Сергей Черечень
Сергей Черечень (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Кандидаты в президенты Белоруссии Дмитрий Черчень, Анна Канопцкая и Сергей Черечень подали жалобы в белорусский ЦИК из-за итогов голосования.

Черечень в разговоре с РБК уточнил, что жалобу подали накануне его доверенные лица, сам кандидат не пришел в ЦИК из соображений безопасности. Политик напомнил, что 10 августа из здания Центризбиркома вывезли в Литву Светлану Тихановскую, основного соперника действующего президента республики Александра Лукашенко.

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По словам Череченя, его наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения в ходе голосования.

Канопацкая подала жалобу в ЦИК 12 августа. Кандидат пояснила РБК, что считает голосование недействительным из-за грубых нарушений Конституции и Избирательного кодекса при назначении выборов и их проведении. По ее мнению, выборы были назначены нелегитимной палатой представителей (нижняя палата парламента Белорусси), так как срок работы палаты представителей предыдущего (шестого созыва) был незаконно сокращен.

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Руководитель избирательного штаба Дмитриева Сергей Возняк сообщил РБК, что Дмитриев подал жалобу 12 августа. «Как нам сказали в ЦИК, во вторник ожидается рассмотрение нашей жалобы, 18 августа, если я не ошибаюсь», — уточнил Возняк.

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10 августа жалобу подала Светлана Тихановская. Она заявила, что нынешняя власть пытается удержать свои позиции «силовыми методами», несмотря на то что «избиратели сделали свой выбор». В штабе кандидата говорили, что данные с участков по всей Белоруссии показывают, что выборы выиграла она, заручившись поддержкой 70–80% избирателей.

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После того, как Тихановская пришла с жалобой в здание Центризбиркома, она перестала выходить на связь. Позже выяснилось, что кандидат уехала из Белоруссии в соседнюю Литву. Глава литовского МИДа Линас Линкявичюс заявил, что до отъезда Тихановскую в Белоруссии задержали и удерживали около семи часов.

Вечером 9 августа после окончания голосования и объявления первых итогов выборов в Минске и других городах страны вспыхнули массовые протесты. ОМОН применил против участников акций слезоточивый газ, резиновые пули, водометы, светошумовые гранаты. В Бресте милиционеры стреляли в протестующих из табельного оружия. Всего были задержаны более 6 тыс. человек,

Во время освещения протестов пострадали или были задержаны журналисты российских СМИ, некоторые из них заявили об избиении силовиками.

Теги: жалоба, новости, Белоруссия
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