Все противники Лукашенко подали жалобы в ЦИК по итогам выборов

Сергей Черечень (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Кандидаты в президенты Белоруссии Дмитрий Черчень, Анна Канопцкая и Сергей Черечень подали жалобы в белорусский ЦИК из-за итогов голосования.

Черечень в разговоре с РБК уточнил, что жалобу подали накануне его доверенные лица, сам кандидат не пришел в ЦИК из соображений безопасности. Политик напомнил, что 10 августа из здания Центризбиркома вывезли в Литву Светлану Тихановскую, основного соперника действующего президента республики Александра Лукашенко.

По словам Череченя, его наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения в ходе голосования.

Канопацкая подала жалобу в ЦИК 12 августа. Кандидат пояснила РБК, что считает голосование недействительным из-за грубых нарушений Конституции и Избирательного кодекса при назначении выборов и их проведении. По ее мнению, выборы были назначены нелегитимной палатой представителей (нижняя палата парламента Белорусси), так как срок работы палаты представителей предыдущего (шестого созыва) был незаконно сокращен.