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Би-би-си сообщило о нападении на свою съемочную группу в Минске

Во время протестов в Минске напали на съемочную группу Би-би-си. Об этом сообщила Русская служба этого СМИ.

Би-би-си пишет, что у троих журналистов компании были аккредитации, выданные министерством иностранных дел Белоруссии. Кроме того, они были в опознавательных жилетках и с удостоверениями.

К журналистам подошла группа мужчин в черной униформе без опознавательных знаков, передает Би-би-си. Один из них потребовал предъявить аккредитацию, а затем сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать ее.

Тогда двое журналистов Би-би-си попытались убедить этих мужчин вернуть карточку аккредитации. После этого мужчины начали бить оператора. Журналистов не задержали.

Опубликовано видео задержания белорусскими силовиками журналиста Солопова
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Кроме того, как передает Sputnik Беларусь со ссылкой на фотокорреспондента Associated Press Сергея Грица, к семи фотографам, работающим на около станции метро «Пушкинская» в Минске, подбежали несколько человек в черной форме без опознавательных знаков. Они забрали у всех журналистов карты памяти, а у двоих из них сорвали бейджи. По словам Грица, ему разбили камеру.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии.

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После президентских выборов в Белоруссии, завершившихся 9 августа, в Минске и других городах начались протесты. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко победил, набрав более 80% голосов, его кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила лишь 10%.

В первый вечер протестов правоохранительные органы республики задержали журналистов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, основателя проекта WarGonzo Семена Пегова и видеооператора Владислава Зиздока. Кроме того, на связь перестал выходить бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов. Позже Старкова, Ласенко, Пегова и Зиздока отпустили. Их передали в посольство России в Белоруссии, откуда журналисты отправились домой. Вечером 11 августа посол России в Белоруссии также заявил об освобождении Солопова.

Помимо этого, в Белоруссии пропали фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев и корреспондент издания Znak.com Никита Телиженко.

Теги: Би-би-си, нападение на журналистов, Минск
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