Би-би-си сообщило о нападении на свою съемочную группу в Минске

Во время протестов в Минске напали на съемочную группу Би-би-си. Об этом сообщила Русская служба этого СМИ.

Би-би-си пишет, что у троих журналистов компании были аккредитации, выданные министерством иностранных дел Белоруссии. Кроме того, они были в опознавательных жилетках и с удостоверениями.

К журналистам подошла группа мужчин в черной униформе без опознавательных знаков, передает Би-би-си. Один из них потребовал предъявить аккредитацию, а затем сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать ее.

Тогда двое журналистов Би-би-си попытались убедить этих мужчин вернуть карточку аккредитации. После этого мужчины начали бить оператора. Журналистов не задержали.