Минск заподозрил координаторов «Открытой России» в участии в беспорядках

СК Белоруссии завел дело об участии в массовых беспорядках в отношении россиян Игоря Рогова и Артема Важенкова, задержанных в Минске. Рогова отпустили вечером 11 августа, о Важенкове у «Открытой России» никакой информации нет

Фото: Артем Важенков и Игорь Рогов / Facebook

Координаторы «Открытой России» Игорь Рогов и Артем Важенков, задержанные в Минске, находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу об участии в массовых беспорядках (ст. 293 ч. 2 УК). Об этом сообщает белорусское госагентство БелТа со ссылкой на Следственный комитет республики.

Как утверждает ведомство, Рогов и Важенков были задержаны 11 августа в 02:00 возле универсама «Рига», при этом у россиян были «внешние признаки алкогольного опьянения».

Днем 11 августа БелТА опубликовало видеозапись с задержанными «провокаторами» в Минске. На кадрах видны несколько человек, сидящих и лежащих лицом в пол на земле около забора. В том числе на видео присутствовали Рогов и Важенков. Важенков в ответ на вопрос снимающего сообщил, что прибыл в республику из Твери с туристическими целями. Рогов заявил, что также приехал из России и поселился в санатории «Журавушка» в Минске вместе с другом.

После того, как запись была обнародована, в «Открытой России» сообщили, что опознали на ней двух своих сотрудников. В организации заявили, что Рогов и Важенков не участвовали в беспорядках, а в Белоруссию приехали, чтобы наблюдать за выборами президента. Задержание координаторов там назвали провокацией со стороны белорусских властей.

Рогов и Важенков прибыли в Минск в пятницу, 7 августа, рассказала «Открытым медиа» координатор «Открытки» Татьяна Усманова. По ее словам, в последний раз до задержания они выходили на связь 10 августа в 20:00.