Задержанные в Минске журналисты Питалев и Телиженко вернулись в Россию

Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев и журналист Znak.com Никита Телиженко, задержанные во время протестов в Минске, вернулись в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Питалева.

По словам Питалева, они пересекли границу с Белоруссией на машине в ночь на среду.

Как рассказал журналист, его задержали 10 августа в Минске около 18:30. Ночь он провел Первомайском РУВД Минска, а затем весь день — в СИЗО «Жодино». Оттуда он освободился вечером 11 августа и вместе с сотрудниками российского консульства направился в Смоленск.



Телиженко перестал выходить на связь вечером 10 августа. Его также освободили во вторник при содействии сотрудников российского консульства. Теперь обоим журналистам на пять лет запрещен въезд в Белоруссию.

Протесты в Белоруссии начались после завершения президентских выборов 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — чуть более 10%.