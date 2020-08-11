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Опубликовано видео задержания белорусскими силовиками журналиста Солопова

На записи видно, как мужчины в касках бьют человека дубинками, а затем уводят его. Старкова задержали в ночь на 10 августа. 11 августа его освободили

Журналист Daily Storm Антон Старков предоставил видеозапись, сделанную, по его утверждению, во время задержания белорусскими омоновцами бывшего корреспондента РБК и журналиста «Медузы» Максима Солопова.

Видео: Daily Storm
Видео: Daily Storm
Video

Запись сделана ночью. На ней запечатлены мужчины в касках, которые бьют человека дубинкой и затем уводят его.

На видео слышны слова «я журналист», но, кто их произносит, непонятно.

10 августа Старков рассказывал, что Солопов был задержан белорусской милицией в ночь с воскресенья на понедельник, а у него осталось видео задержания.

Журналист Максим Солопов освобожден в Минске
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Максим Солопов

«Мы убегали от ОМОНа и слезоточивого газа и забежали в тупик, где был забор. Я подсадил Максима, чтобы он перелез через забор. Он по плану потом должен был помочь перелезть мне. Но в тот момент, когда Максим [перелез], с его стороны забора из подворотни вышел большой отряд ОМОНа, сразу на него накинулся», — описал случившееся Старков. По его словам, Солопов успел встать на колени, поднять руки вверх и сообщить полицейским, что он журналист. «Его все равно повалили, по-моему, три человека и [стали его бить] довольно жестко».

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Вскоре после публикации этого видео посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» сообщил, что Солопова освободили. По словам дипломата, журналист встретился с российским консулом, после чего они вдвоем поехали в посольство.

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Илья Питалев

В ходе протестов, начавшихся в Белоруссии вечером 9 августа после президентских выборов, были задержаны сотрудники нескольких российских изданий, освещавших происходящее в стране. Среди них корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Лысенко, сотрудники телеканала «Дождь» Владимир Роменский, Василий Полонский и Николай Антипов, военный корреспондент Семен Пегов, журналист Znak.com Никита Телиженко, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев.

11 августа в пресс-службе российского посольства в Минске сообщили РБК, что Старков, Лысенко, Пегов, а также видеооператор Владислав Зиздок освобождены и направляются к границе, чтобы покинуть Белоруссию.

Автор: Евгений Калюков
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