Опубликовано видео задержания белорусскими силовиками журналиста Солопова

На записи видно, как мужчины в касках бьют человека дубинками, а затем уводят его. Старкова задержали в ночь на 10 августа. 11 августа его освободили

Журналист Daily Storm Антон Старков предоставил видеозапись, сделанную, по его утверждению, во время задержания белорусскими омоновцами бывшего корреспондента РБК и журналиста «Медузы» Максима Солопова.

Видео: Daily Storm

Video

Запись сделана ночью. На ней запечатлены мужчины в касках, которые бьют человека дубинкой и затем уводят его.

На видео слышны слова «я журналист», но, кто их произносит, непонятно.

10 августа Старков рассказывал, что Солопов был задержан белорусской милицией в ночь с воскресенья на понедельник, а у него осталось видео задержания.