Опубликовано видео задержания белорусскими силовиками журналиста Солопова

«Мы убегали от ОМОНа и слезоточивого газа и забежали в тупик, где был забор. Я подсадил Максима, чтобы он перелез через забор. Он по плану потом должен был помочь перелезть мне. Но в тот момент, когда Максим [перелез], с его стороны забора из подворотни вышел большой отряд ОМОНа, сразу на него накинулся», — описал случившееся Старков. По его словам, Солопов успел встать на колени, поднять руки вверх и сообщить полицейским, что он журналист. «Его все равно повалили, по-моему, три человека и [стали его бить] довольно жестко».
Вскоре после публикации этого видео посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» сообщил, что Солопова освободили. По словам дипломата, журналист встретился с российским консулом, после чего они вдвоем поехали в посольство.
В ходе протестов, начавшихся в Белоруссии вечером 9 августа после президентских выборов, были задержаны сотрудники нескольких российских изданий, освещавших происходящее в стране. Среди них корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Лысенко, сотрудники телеканала «Дождь» Владимир Роменский, Василий Полонский и Николай Антипов, военный корреспондент Семен Пегов, журналист Znak.com Никита Телиженко, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев.
11 августа в пресс-службе российского посольства в Минске сообщили РБК, что Старков, Лысенко, Пегов, а также видеооператор Владислав Зиздок освобождены и направляются к границе, чтобы покинуть Белоруссию.