Задержанный журналист Солопов вернулся в Россию из Белоруссии

С момента задержания Солопова о нем не было известий почти двое суток, с ночи на 10 августа. Его жена Алина Солопова сообщила РБК, что подала заявление о его исчезновении в отделение полиции московского района Гольяново. Вечером 11 августа посол России Дмитрий Мезенцев рассказал, что Солопов встретился с российским консулом, после чего поехал с ним на машине в посольство. Журналист был в изоляторе на улице Окрестина в Минске.

Ночью после президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, граждане страны вышли на протестные акции в знак несогласия с победой действующего главы республики Александра Лукашенко. Во время митинга в Минске силовики стали задерживать российских журналистов. В ночь на 10 августа в столице помимо Солопова были задержаны еще несколько российских журналистов, о местонахождении которых не было известно: корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также российский военный корреспондент и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов. В этот же день всех, кроме журналиста Meduza, отпустили.

Позже стало известно о задержании в Минске корреспондента российского издания Znak.com Никиты Телиженко. Шеф-редактор издания Мария Плюснина рассказала РБК, что его освободили.