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Задержанный журналист Солопов вернулся в Россию из Белоруссии

Максим Солопов
Максим Солопов (Фото: EvgenyFeldman / Twitter)

Задержанный в Минске журналист Meduza Максим Солопов находится на российской территории. Об этом сообщил РБК сам журналист.

«Чувствую себя уже очень неплохо, в связи с тем, что избежал самых больших неприятностей. Мы не просто уехали, нас вытащили ребята из российского посольства. Я могу сказать, что обстановка в стране, по крайней мере в Минске, похожа на военное положение», — отметил Солопов.

На данный момент с ним находится сотрудник общественной организации «Открытая Россия» Игорь Рогов.

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Солопов сообщил «РИА Новости», что планирует зафиксировать побои, которые ему нанесли силовики при задержании. «Побили немного: сотрясение, рассечение, пара гематом и синяков, но живой. Просто ощущения: спасибо, что не расстреляли», — рассказал журналист. По его словам, власти Белоруссии вменили ему административное правонарушение — работал в качестве журналиста без аккредитации.

С момента задержания Солопова о нем не было известий почти двое суток, с ночи на 10 августа. Его жена Алина Солопова сообщила РБК, что подала заявление о его исчезновении в отделение полиции московского района Гольяново. Вечером 11 августа посол России Дмитрий Мезенцев рассказал, что Солопов встретился с российским консулом, после чего поехал с ним на машине в посольство. Журналист был в изоляторе на улице Окрестина в Минске.

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Максим Солопов (слева)

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Ночью после президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, граждане страны вышли на протестные акции в знак несогласия с победой действующего главы республики Александра Лукашенко. Во время митинга в Минске силовики стали задерживать российских журналистов. В ночь на 10 августа в столице помимо Солопова были задержаны еще несколько российских журналистов, о местонахождении которых не было известно: корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также российский военный корреспондент и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов. В этот же день всех, кроме журналиста Meduza, отпустили.

Позже стало известно о задержании в Минске корреспондента российского издания Znak.com Никиты Телиженко. Шеф-редактор издания Мария Плюснина рассказала РБК, что его освободили.

Теги: новости, журналист, Белоруссия
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