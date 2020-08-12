Задержанный журналист Солопов вернулся в Россию из Белоруссии
Задержанный в Минске журналист Meduza Максим Солопов находится на российской территории. Об этом сообщил РБК сам журналист.
«Чувствую себя уже очень неплохо, в связи с тем, что избежал самых больших неприятностей. Мы не просто уехали, нас вытащили ребята из российского посольства. Я могу сказать, что обстановка в стране, по крайней мере в Минске, похожа на военное положение», — отметил Солопов.
На данный момент с ним находится сотрудник общественной организации «Открытая Россия» Игорь Рогов.
Солопов сообщил «РИА Новости», что планирует зафиксировать побои, которые ему нанесли силовики при задержании. «Побили немного: сотрясение, рассечение, пара гематом и синяков, но живой. Просто ощущения: спасибо, что не расстреляли», — рассказал журналист. По его словам, власти Белоруссии вменили ему административное правонарушение — работал в качестве журналиста без аккредитации.