Адвокаты Бабарико подали жалобу в ООН из-за его заключения под стражу

Адвокаты бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, чью кандидатуру для участия в выборах президента Белоруссии отказался регистрировать ЦИК Белоруссии, подали жалобу в Комитет по правам человека ООН из-за заключения его под стражу. Об этом сообщает новостной портал TUT.by.

По словам Натальи Мацкевич и Дмитрия Лаевского, которые представляют интересы Бабарико, в жалобе речь идет о нарушении статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах в результате необоснованного задержания Виктора Бабарико и заключения его под стражу.

Сообщение Бабарико содержит запрос о том, чтобы Комитет по правам человека выразил просьбу государству не препятствовать его участию в президентских выборах. Также адвокаты Бабарико заинтересованы в том, чтобы их подзащитный мог эффективно пользоваться своими правами как претендент в кандидаты, а также имел доступ к СМИ, избирателям и членам своего штаба.

По состоянию на 13 июля Комитет по правам человека запросил у Белоруссии информацию о том, оценило ли государство риски того, что заключение под стражу будет препятствовать реализации политических прав заявителя в грядущих президентских выборах. Информация должна быть предоставлена Комитету до 22 июля.

14 июля ЦИК Белоруссии отказался регистрировать кандидатуру Бабарико для участия в президентских выборах. Как сообщила председатель ЦИК республики Лидия Ермошина, Бабарико отказали в регистрации его кандидатуры из-за несоответствий в декларации о доходах, а также из-за участия иностранной организации в его кампании. Штаб Бабарико сообщил о намерении обжаловать решение ЦИК в суде.

18 июня Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб, намеревались сдать в избирком часть подписей, собранных в поддержку кандидата, но были задержаны. В тот же день председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель назвал Бабарико-старшего непосредственным организатором и руководителем «противоправной деятельности», в результате которой за несколько лет со счетов Белгазпромбанка в Латвию было выведено более $430 млн.

2 июля Бабарико предъявили обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

ЦИК также не стал не зарегистрировал другого оппозиционера Валерия Цепкало, который, по ее информации не смог собрать 100 тыс. достоверных подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. В декларации его супруги были выявлены недостоверные сведения, указали в ЦИК.

При этом ЦИК зарегистрировал кандидатуру действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также сопредседателя объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, экс-депутата Анну Канопацкую, супругу видеоблогера Сергея Тихановского Светлану и лидера партии «Белорусская социал-демократическая громада» Сергея Черечень.

Вечером 14 июля в ряде городов Белоруссии прошли стихийные акции протеста против решения ЦИК о недопуске Бабарико и Цепкало к президентским выборам. В результате в Минске было задержано более 100 человек. Среди задержанных — журналисты различных СМИ и многие другие. Впоследствии некоторые из них были отпущены.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.