Штаб сообщил о предъявлении обвинения сыну Виктора Бабарико

Также в отношении Виктора Бабарико и его сына избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Это решение будет обжаловано, отметили в штабе

Виктор Бабарико и его сын Эдуард (Фото: viktar_babaryka / Twitter)

Сыну главного соперника Александра Лукашенко на выборах и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Эдуарду предъявили обвинение, сообщает штаб на своей странице в Twitter.

«Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в посте штаба.

В отдельном сообщении говорится, что постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано.

О предъявлении обвинения Виктору Бабарико стало известно накануне от его адвоката. Дмитрий Лаевский не раскрыл статьи, на основании которых обвиняют бизнесмена, однако подчеркнул, что бывший глава Белгазпромбанка намерен «принципиально отстаивать свою правоту, убеждения и честное имя». Тогда же штаб Бабарико сообщил, что он находится в «бодром расположении духа».