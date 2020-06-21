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Выборы в Белоруссии ,  
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Штаб сообщил о предъявлении обвинения сыну Виктора Бабарико

Также в отношении Виктора Бабарико и его сына избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Это решение будет обжаловано, отметили в штабе
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Виктор Бабарико и его сын Эдуард
Виктор Бабарико и его сын Эдуард (Фото: viktar_babaryka / Twitter)

Сыну главного соперника Александра Лукашенко на выборах и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Эдуарду предъявили обвинение, сообщает штаб на своей странице в Twitter.

«Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в посте штаба.

В отдельном сообщении говорится, что постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано.

О предъявлении обвинения Виктору Бабарико стало известно накануне от его адвоката. Дмитрий Лаевский не раскрыл статьи, на основании которых обвиняют бизнесмена, однако подчеркнул, что бывший глава Белгазпромбанка намерен «принципиально отстаивать свою правоту, убеждения и честное имя». Тогда же штаб Бабарико сообщил, что он находится в «бодром расположении духа».

Бабарико задержали 18 июня. Глава Комитета государственного контроля Иван Тертель заявлял, что бизнесмен пытался воздействовать на свидетелей и скрыть улики по ранее совершенным преступлениям. Тертель называл Бабарико «непосредственным организатором противоправной деятельности». Он также добавлял, что его ведомство установило наличие отмывочных схем, с помощью которых крупные суммы денег выводились за границу.

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В чем обвиняют Эдуарда Бабарико, неизвестно, однако после его задержания издание TUT.by сообщило со ссылкой на его девушку, что молодому человеку вменяют в вину уклонение от уплаты налогов.

До мая Виктор Бабарико возглавлял Белгазпромбанк (принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку). В начале июня в компании прошли обыски, были задержаны 15 человек из числа нынешних и бывших сотрудников банка. Были возбуждены дела о о легализации средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере и об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Сам Бабарико называл обыски рейдерством и утверждал, что это кампания, направленная непосредственно против него.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. По данным штаба, Виктор Бабарико собрал почти 435 тыс. подписей за свое выдвижение (минимум необходимо 100 тыс.).

 

Автор: Мария Лисицына
Теги: выборы, Виктор Бабарико, обвинение
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