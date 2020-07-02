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В Минске назвали суть предъявленных сопернику Лукашенко обвинений

Согласно объявлению, вывешенному в Минском городском суде, Виктору Бабарико предъявлены обвинения в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании преступно нажитых средств
Виктор Бабарико
Виктор Бабарико (Фото: vdbabariko / Facebook)

Обвинения бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, планировавшему принять участие в назначенных на 9 августа выборах президента Белоруссии, предъявлены по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на объявление, вывешенное в Минском городском суде.

Согласно объявлению, фотографию которого опубликовали на Tut.by, Бабарико предъявлены обвинения по следующим статьям:

  • ч. 2 ст. 235 — «Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем» <...> совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере;
  • ч. 2 ст. 243 — «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов» <...> повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере;
  • ч. 2 ст. 431 — «Дача взятки» повторно либо в крупном размере.

По каждой из этих статей Бабарико грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Сыну экс-главы Белгазпромбанка Эдуарду, согласно тому же объявлению, предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК РБ).

О том, что Бабарико предъявлены обвинения, его адвокат Дмитрий Лаевский сообщил 20 июня, однако назвать статьи он отказался, сославшись на то, что не имеет на это права.

18 июня Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб, намеревались сдать в избирком очередную часть подписей, собранных в поддержку кандидата, но были задержаны. В тот же день председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель назвал Бабарико-старшего непосредственным организатором и руководителем «противоправной деятельности», в результате которой за несколько лет со счетов Белгазпромбанка в Латвию было выведено более $430 млн.

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19 июня генеральный прокурор республики Александр Конюк заявил, что фигуранты уголовного дела Белгазпромбанка создали «реальную угрозу интересам национальной безопасности», а потому дальнейшее расследование поручено КГБ. Тогда же Конюк заявил, что им возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 285 УК («Создание преступной организации либо участие в ней»).

1 июля Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что проверила «многочисленные электронные обращения граждан по поводу действий правоохранительных органов в отношении Бабарико В.Д.» и подтверждает законность его задержания.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, Виктор Бабарико
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