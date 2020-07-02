В Минске назвали суть предъявленных сопернику Лукашенко обвинений

Согласно объявлению, вывешенному в Минском городском суде, Виктору Бабарико предъявлены обвинения в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании преступно нажитых средств

Виктор Бабарико (Фото: vdbabariko / Facebook)

Обвинения бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, планировавшему принять участие в назначенных на 9 августа выборах президента Белоруссии, предъявлены по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на объявление, вывешенное в Минском городском суде.

Согласно объявлению, фотографию которого опубликовали на Tut.by, Бабарико предъявлены обвинения по следующим статьям:

ч. 2 ст. 235 — «Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем» <...> совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере;

ч. 2 ст. 243 — «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов» <...> повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере;

ч. 2 ст. 431 — «Дача взятки» повторно либо в крупном размере.

По каждой из этих статей Бабарико грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Сыну экс-главы Белгазпромбанка Эдуарду, согласно тому же объявлению, предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК РБ).