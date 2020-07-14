Штаб обжалует отказ ЦИК в регистрации Бабарико кандидатом в президенты

Виктор Бабарико (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Штаб бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии отказалась зарегистрировать кандидатом на выборах президента, подаст жалобу в Верховный суд. Об этом заявил во время пресс-конференции штаба его юрист Максим Знак.

«Безусловно, мы будем бороться с точки зрения подачи жалобы в Верховный суд», — сказал он. Юрист уточнил, что официально жалобу в Верховный суд команда Бабарико направит после получения копии решения ЦИК.

Представитель штаба Бабарико Мария Колесникова добавила, что штаб подготовил жалобу с требованием отменить решение ЦИК, зарегистрировать на выборах Бабарико и Валерия Цепкало, а также изменить меры пресечения для всех белорусских политических заключенных, включая Бабарико, и установить на избирательных участках камеры.

Об отказе зарегистрировать Бабарико на выборах ЦИК Белорусии объявила 14 июля. Председатель комиссии Лидия Ермошина пояснила, что в компании кандидата участвовала иностранная организация — Белгазпромбанк, на 99% принадлежащий «Газпрому» и Газпромбанку.