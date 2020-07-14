Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 71,13 (+0,38) Инвестиции, 12:34
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 80,62 (+0,53) Инвестиции, 12:34
Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве экс-бойца ГРУ Общество, 18:03 Штаб обжалует отказ ЦИК в регистрации Бабарико кандидатом в президенты Политика, 17:56 Samsung ожидает появление сетей 6G к 2028 году Стиль, 17:46 Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия» Общество, 17:32 Задержанного в ФРГ по запросу США российского диджея выпустят под залог Общество, 17:30 Медведев заявил о необходимости одновременной вакцинации во всем мире Политика, 17:28 Бэнкси спустился в лондонское метро, чтобы нарисовать граффити Стиль, 17:22 «Аэрофлот» предложил способ снизить цены на билеты на 30% Общество, 17:18 Цена поставляемого в Европу российского газа упала почти на $100 Бизнес, 17:14 Homo 2020: что мы поняли о себе после пандемии — мнения философов Социальная экономика, 17:00  Майнинг без хлопот. Что такое стекинг и как на нем заработать Крипто, 16:55 Минобороны заявило о перехвате самолетов Норвегии и США над двумя морями Общество, 16:53 МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве Общество, 16:47 Как выстроить надежную киберзащиту для сотрудников на удаленке РБК и #CloudMTS, 16:43
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Штаб обжалует отказ ЦИК в регистрации Бабарико кандидатом в президенты

Виктор Бабарико
Виктор Бабарико (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Штаб бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии отказалась зарегистрировать кандидатом на выборах президента, подаст жалобу в Верховный суд. Об этом заявил во время пресс-конференции штаба его юрист Максим Знак.

«Безусловно, мы будем бороться с точки зрения подачи жалобы в Верховный суд», — сказал он. Юрист уточнил, что официально жалобу в Верховный суд команда Бабарико направит после получения копии решения ЦИК.

Представитель штаба Бабарико Мария Колесникова добавила, что штаб подготовил жалобу с требованием отменить решение ЦИК, зарегистрировать на выборах Бабарико и Валерия Цепкало, а также изменить меры пресечения для всех белорусских политических заключенных, включая Бабарико, и установить на избирательных участках камеры.

ЦИК Белоруссии отказался регистрировать Бабарико на выборы
Политика
Виктор Бабарико

Об отказе зарегистрировать Бабарико на выборах ЦИК Белорусии объявила 14 июля. Председатель комиссии Лидия Ермошина пояснила, что в компании кандидата участвовала иностранная организация — Белгазпромбанк, на 99% принадлежащий «Газпрому» и Газпромбанку.

Кроме того, по словам Ермошиной, Бабарико подал недостоверную декларацию о доходах, скрыв по меньшей мере $458 тыс. Ермошина сообщила, что Бабарико является создателем организованной преступной группировки и фирм, созданных в том числе в офшорах, через которые осуществлялся вывод средств из Белоруссии за рубеж.

Штаб сообщил о предъявлении обвинения сыну Виктора Бабарико
Политика
Виктор Бабарико&nbsp;и его сын Эдуард

Бабарико задержали 18 июня, его обвиняют в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Юрист штаба Знак отмечал, что обвинения не доказаны, а утверждения, что политик возглавляет офшорные компании, не подтверждены выписками из реестров.

Теги: Белоруссия, ЦИК, Виктор Бабарико
Материалы по теме
ЦИК Белоруссии отказался регистрировать Бабарико на выборы
Политика
Сыгравший хоббита Фродо Элайджа Вуд записал видео в поддержку Бабарико
Политика
Штаб сообщил о предъявлении обвинения сыну Виктора Бабарико
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter