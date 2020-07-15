В Белоруссии произошли столкновения с милицией на протестах из-за выборов

В Белоруссии в ходе несанкционированных акций протеста, начавшихся после отказа Центризбиркома регистрировать двух оппозиционных кандидатов в президенты, начались задержания и столкновения с милицией. Об этом сообщает TUT.by.

По данным издания, в Минске уже задержано более 100 человек, при этом портал ссылается на правозащитников. По состоянию на 00:09 правозащитный центр «Весна» опубликовал список из 126 задержанных. Среди них были также журналисты «Еврорадио», «Радио Свобода» и других СМИ. Некоторых из них отпустили, следует из информации центра.

TUT.by со ссылкой на читателей и пользователей соцсетей, а также правозащитников сообщает, что сотрудники ОМОН и правоохранительных органов используют силу, а также применяют дубинки.

Помимо этого, по информации издания, задержания проходят в Бресте, Гомеле, Бобруйске, Солигорске, Пружанах.