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Выборы в Белоруссии ,  
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В Белоруссии произошли столкновения с милицией на протестах из-за выборов

В Белоруссии в ходе несанкционированных акций протеста, начавшихся после отказа Центризбиркома регистрировать двух оппозиционных кандидатов в президенты, начались задержания и столкновения с милицией. Об этом сообщает TUT.by.

По данным издания, в Минске уже задержано более 100 человек, при этом портал ссылается на правозащитников. По состоянию на 00:09 правозащитный центр «Весна» опубликовал список из 126 задержанных. Среди них были также журналисты «Еврорадио», «Радио Свобода» и других СМИ. Некоторых из них отпустили, следует из информации центра.

В Белоруссии начались протесты после отстранения кандидатов от выборов
Политика
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

TUT.by со ссылкой на читателей и пользователей соцсетей, а также правозащитников сообщает, что сотрудники ОМОН и правоохранительных органов используют силу, а также применяют дубинки.

Помимо этого, по информации издания, задержания проходят в Бресте, Гомеле, Бобруйске, Солигорске, Пружанах.

Пользователи соцсетей выкладывают в Twitter видео с места протестов.

Материал дополняется.

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