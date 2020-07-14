Политика , 14 июл, 18:44
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Ереван и Баку заявили о стабилизации ситуации на границе после конфликта
Ситуация на армяно-азербайджанской границе стабилизировалась, сообщила РБК пресс-секретарь Миноброны Армении Шушан Степанян.
«Ситуация сейчас сравнительно спокойная», — сказала она.
Пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы подтвердил РБК, что обстановка «относительно» спокойная. По его словам, последний обстрел с территории Армении произошел около 15:00 по местному времени (14:00 мск).
«Около 15.00 часов последний раз с территории Армении был обстрелян населенный пункт Дондар Гушчу Товузского района. Был выпущен один снаряд со 120 мм миномета», — сказал Даргяхлы.