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Минобороны Азербайджана опубликовало видео удара по армянской части

Видео: Министерство обороны Азербайджана
Видео: Министерство обороны Азербайджана
Видео

Вооруженные силы Азербайджана уничтожили армянский опорный пункт на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе. Видео удара опубликовало Министерство обороны Азербайджана.

Как уточняла азербайджанская армия, опорный пункт атаковали с помощью артиллерии, минометов и танков. На территории военной части были взорваны артиллерийские установки и автомобильная техника, по утверждению Баку, погибли армянские военнослужащие. Азербайджан также понес потери, Минобороны страны заявило о гибели старшего лейтенанта Махмудова Рашада Рашид оглы.

Минобороны Армении подтверждало возобновление боевых действий на границе. Военное ведомство обвинило Азербайджан в «провокационных действиях». По его сообщению, Армения дала «соразмерный ответ» на огонь по своим позициям.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась из-за обострения ситуации инициировал экстренное заседание постоянного совета организации. Оно пройдет 13 июля.

Вооруженные столкновения в Товузском районе начались накануне. По версии Баку, Армения «грубо нарушила режим прекращения огня» и обстреляла азербайджанские позиции. Ереван заявил, что границу Армении «без видимых причин» пытался пересечь грузовик с азербайджанскими военными. После предупреждения с армянской стороны они бросили машину и вернулись на базу, однако затем начали обстрел армянского опорного пункта.

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Фото: Karo Sahakyan / AP

Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается уже много лет, его причина — ситуация с Нагорным Карабахом. В регионе в основном проживают армяне, в 1991 году он объявил о независимости от Азербайджана. С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался вернуть территорию под свой контроль силой, затем стороны договорились о прекращении огня.

Теги: Армения, Азербайджан, бои
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