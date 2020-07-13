Минобороны Азербайджана опубликовало видео удара по армянской части

Видео: Министерство обороны Азербайджана

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Вооруженные силы Азербайджана уничтожили армянский опорный пункт на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе. Видео удара опубликовало Министерство обороны Азербайджана.

Как уточняла азербайджанская армия, опорный пункт атаковали с помощью артиллерии, минометов и танков. На территории военной части были взорваны артиллерийские установки и автомобильная техника, по утверждению Баку, погибли армянские военнослужащие. Азербайджан также понес потери, Минобороны страны заявило о гибели старшего лейтенанта Махмудова Рашада Рашид оглы.

Минобороны Армении подтверждало возобновление боевых действий на границе. Военное ведомство обвинило Азербайджан в «провокационных действиях». По его сообщению, Армения дала «соразмерный ответ» на огонь по своим позициям.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась из-за обострения ситуации инициировал экстренное заседание постоянного совета организации. Оно пройдет 13 июля.