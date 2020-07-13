Число погибших в результате столкновения на границе Азербайджана выросло

Число погибших азербайджанских военных в результате вооруженного столкновения с силами Армении увеличилось до трех. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Ранее ведомство сообщало о двух погибших. Как уточнили в Минобороны, при отражении атаки погибли чавуш и старший солдат сверхсрочной действительной военной службы. Позже в больнице от ран скончался еще один солдат.

Ранее 12 июля на армяно-азербайджанской границе в Товузском районе произошло вооруженное столкновение солдат двух стран. В Баку заявили, что Ереван нарушил режим прекращения огня и обстрелял позиции азербайджанских военных из артиллерии. Сообщалось о потерях с обеих сторон.

Минобороны Армении, в свою очередь, заявило, что группа азербайджанских солдат на грузовике пыталась незаконно пересечь госграницу, продвигаясь в сторону села Тавуш.