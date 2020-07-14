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Политика ,  
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Азербайджан сообщил о гибели генерала и полковника на границе с Арменией

При вооруженных столкновениях на границе Армении и Азербайджана погибли двое высокопоставленных азербайджанских военных. «Кровь наших шахидов не останется неотомщенной», — заявил замглавы Минобороны Азербайджана Керим Велиев

Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил о гибели двух высокопоставленных азербайджанских военных в результате обстрелов на границе с Арменией, передает vesti.az.

«Сегодня утром героически пали во время боев генерал-майор Гашимов Полад и полковник Ильгар Мирзаев», — сообщил Велиев.

Военные действия сейчас продолжаются. «К сожалению, бои не бывают без потерь. От имени руководства Министерства обороны выражаю соболезнования в связи с гибелью военнослужащих. Заверяю вас, кровь наших шахидов и раненых не останется неотомщенной», — заявил Велиев.

Армения показала видео уничтожения опорных пунктов Азербайджана
Политика

Столкновения между войсками двух республик в Товузском районе на северо-западе Азербайджана начались 12 июля. Минобороны Азербайджана заявило, что Армения грубо нарушила режим прекращения огня и обстреляла азербайджанские позиции из артиллерии. По данным ведомства, потери понесли обе стороны.

Видео: Минобороны Армении
Видео: Минобороны Армении
Видео

Минобороны Армении заявило, что группа азербайджанских солдат без видимых причин на грузовике «УАЗ» пыталась пересечь границу страны. После предупредительного огня с армянской стороны военные бросили автомобиль и вернулись на свои позиции, но вскоре начали артиллерийский обстрел и «повторили попытку захватить опорный пункт». По данным ведомства, армянские части не пострадали, а азербайджанцы понесли потери.

13 июля обе стороны сообщили о повторном обстреле. По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, после двух-трехчасового перерыва азербайджанские военные возобновили обстрел, на который был дан «соразмерный ответ». По данным Баку, азербайджанская сторона с помощью артиллерии, минометов и танков уничтожила армянский опорный пункт, военную технику, были потери и среди солдат.

МИД Турции осудил Армению за обстрелы на границе с Азербайджаном
Политика
Фото: Karo Sahakyan / AP

Российский МИД назвал дальнейшую эскалацию конфликта недопустимой и попросил стороны не нарушать режим прекращения огня. В ведомстве выразили готовность оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации.

К прекращению вооруженного столкновения призвал и Европейский союз. «Это серьезное нарушение режима прекращения огня подчеркивает настоятельную необходимость возобновления мониторинга ОБСЕ на местах, как только позволят условия», — говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал у Армении и Азербайджана немедленно прекратить боевые действия.

Конфликт между двумя странами начался после распада СССР. Причиной стала территория Нагорного Карабаха, где в основном проживают армяне, и в 1991 году регион объявил о независимости от Баку. В 1992–1994 годах Азербайджан пытался вернуть этот регион, но в итоге стороны договорились поддерживать режим прекращения огня, который неоднократно нарушался.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Азербайджан, Армения, вооруженный конфликт
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