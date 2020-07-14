Азербайджан сообщил о гибели генерала и полковника на границе с Арменией

При вооруженных столкновениях на границе Армении и Азербайджана погибли двое высокопоставленных азербайджанских военных. «Кровь наших шахидов не останется неотомщенной», — заявил замглавы Минобороны Азербайджана Керим Велиев

Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил о гибели двух высокопоставленных азербайджанских военных в результате обстрелов на границе с Арменией, передает vesti.az.

«Сегодня утром героически пали во время боев генерал-майор Гашимов Полад и полковник Ильгар Мирзаев», — сообщил Велиев.

Военные действия сейчас продолжаются. «К сожалению, бои не бывают без потерь. От имени руководства Министерства обороны выражаю соболезнования в связи с гибелью военнослужащих. Заверяю вас, кровь наших шахидов и раненых не останется неотомщенной», — заявил Велиев.

Столкновения между войсками двух республик в Товузском районе на северо-западе Азербайджана начались 12 июля. Минобороны Азербайджана заявило, что Армения грубо нарушила режим прекращения огня и обстреляла азербайджанские позиции из артиллерии. По данным ведомства, потери понесли обе стороны.