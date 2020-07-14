Армения сообщила о смерти двух офицеров на границе с Азербайджаном

Гаруш Амбарцумян (Фото: ArmeniaMODTeam / Twitter)

Майор и капитан Вооруженных сил Армении погибли на государственной границе в результате обстрела азербайджанской армией. Об этом сообщает Минобороны Армении.

«В результате обстрела со стороны противника на северо-восточном участке государственной границы получили смертельные ранения майор ВС Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян», — отметили в военном ведомстве.

Столкновения между войсками Армении и Азербайджана начались в Товузском районе 12 июля. По версии Минобороны Азербайджана, Армения грубо нарушила режим прекращения огня и обстреляла азербайджанские позиции из артиллерии.

В свою очередь, в Минобороны Армении сообщали, что группа азербайджанских военнослужащих попыталась пересечь границу на грузовике «УАЗ». После предупредительного огня с армянской стороны они бросили автомобиль и вернулись на свои позиции, но затем начали артиллерийский обстрел и опять попытались захватить опорный пункт.