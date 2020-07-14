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Армения сообщила о смерти двух офицеров на границе с Азербайджаном

Гаруш Амбарцумян
Гаруш Амбарцумян (Фото: ArmeniaMODTeam / Twitter)

Майор и капитан Вооруженных сил Армении погибли на государственной границе в результате обстрела азербайджанской армией. Об этом сообщает Минобороны Армении.

«В результате обстрела со стороны противника на северо-восточном участке государственной границы получили смертельные ранения майор ВС Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян», — отметили в военном ведомстве.

Столкновения между войсками Армении и Азербайджана начались в Товузском районе 12 июля. По версии Минобороны Азербайджана, Армения грубо нарушила режим прекращения огня и обстреляла азербайджанские позиции из артиллерии.

В свою очередь, в Минобороны Армении сообщали, что группа азербайджанских военнослужащих попыталась пересечь границу на грузовике «УАЗ». После предупредительного огня с армянской стороны они бросили автомобиль и вернулись на свои позиции, но затем начали артиллерийский обстрел и опять попытались захватить опорный пункт.

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На следующий день обе стороны сообщили о повторном обстреле.

По данным Азербайджана, при обстрелах жертвы были как с одной, так и с другой стороны. В частности, 13 июля в Баку сообщили о трех погибших военнослужащих Азербайджана. Позже замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил о гибели двух высокопоставленных азербайджанских военных: генерал-майора Гашимова Полада и полковника Ильгара Мирзаева.

Армения ранее не сообщала о погибших со своей стороны.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном начался после распада СССР. Причиной стала территория Нагорного Карабаха с преимущественно армянским населением. В 1991 году это регион объявил о независимости от Баку. В 1992–1994 годах Азербайджан пытался вернуть Нагорный Карабах, но в итоге стороны договорились поддерживать режим прекращения огня, который неоднократно нарушался.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах
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