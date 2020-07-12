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На границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение

В Баку сообщили, что Армения обстреляла азербайджанские позиции, в результате чего двое военных погибли, пятеро получили ранения, противник также понес потери. В Ереване утверждают, что никто из армян не пострадал
Министерство обороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана (Фото: mod.gov.az)

На участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе начались вооруженные столкновения. Об этом сообщают министерства обороны обеих стран.

Минобороны Азербайджана заявило, что Армения, «грубо нарушив режим прекращения огня» на этом участке, обстреляла азербайджанские позиции из артиллерии. «Имеются потери с обеих сторон», — отмечалось в сообщении. Позже Баку уточнил, что атаку отбили, двое военнослужащих погибли, пятеро ранены, а армянская сторона понесла потери.

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В свою очередь, Минобороны Армении в Twitter указало, что группа азербайджанских солдат «без видимых причин» на грузовике «УАЗ» пыталась пересечь границу Армении. Они двигались в сторону села Тавуш. После предупреждения с армянской стороны азербайджанцы бросили автомобиль и вернулись на свои позиции. Однако почти через час военные начали артиллерийский обстрел и «повторили попытку захватить наш опорный пункт», добавляет Минобороны Армении. Ведомство отметило, что азербайджанцев ответным огнем отбросили назад, у них есть потери. Со стороны Армении, согласно заявлению Минобороны, никто не пострадал.

Между Ереваном и Баку уже много лет длится противостояние из-за Нагорного Карабаха, который провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 года. Его население составляют преимущественно армяне. Баку с 1992 по 1994 год пытался вернуть под свой контроль Нагорный Карабах, в итоге стороны договорились о прекращении огня. Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику, а на линии разграничения происходят конфликты.

Авторы: Громова Анна, Гаяна Демурина
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