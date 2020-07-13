МИД предостерег от эскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана

Удар по армянскому опорному пункту на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе (Фото: Министерство обороны Азербайджана)

Министерство иностранных дел России заявило о серьезной озабоченности из-за боевых столкновений на границе Армении и Азербайджана, которые начались накануне. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона», — заявили в министерстве и призвали противоборствующие стороны проявлять сдержанность и придерживаться режима прекращения огня.

В МИДе также заявили о готовности оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации.

Столкновения на Товузском участке границы Армении и Азербайджана начались накануне, 12 июля. Азербайджанское Минобороны заявило, что Армения начала артиллерийский обстрел его территории, что привело к потерям с обеих сторон.