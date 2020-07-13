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МИД предостерег от эскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана

Удар по армянскому опорному пункту на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе
Удар по армянскому опорному пункту на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе (Фото: Министерство обороны Азербайджана)

Министерство иностранных дел России заявило о серьезной озабоченности из-за боевых столкновений на границе Армении и Азербайджана, которые начались накануне. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона», — заявили в министерстве и призвали противоборствующие стороны проявлять сдержанность и придерживаться режима прекращения огня.

В МИДе также заявили о готовности оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации.

Минобороны Азербайджана опубликовало видео удара по армянской части
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Столкновения на Товузском участке границы Армении и Азербайджана начались накануне, 12 июля. Азербайджанское Минобороны заявило, что Армения начала артиллерийский обстрел его территории, что привело к потерям с обеих сторон.

По версии Еревана, азербайджанские военные попытались пересечь границу Армении, а затем открыли огонь по ее опорному пункту.

МИД Турции осудил Армению за обстрелы на границе с Азербайджаном
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Фото: Karo Sahakyan / AP

13 июля столкновения продолжились, в результате силы Азербайджана уничтожили армянский опорный пункт из минометов, артиллерии и танков. В Ереване заявили, что дали соразмерный ответ.

Армения и Азербайджан с 1990-х конфликтуют из-за территории Нагорного Карабаха. Там проживают в основном армяне, и в 1991 году регион объявил о независимости от Азербайджана. С 1992 по 1994 год Баку пытался вернуть Нагорный Карабах с помощью боевых действий, затем стороны договорились о прекращении огня.

Теги: Армения, Азербайджан, МИД
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