Минздрав разрешил испытывать на больных COVID-19 препарат «Фавипиравир»

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Минздрав России разрешил провести клиническое исследование эффективности и безопасности применения противогриппозного препарата «Фавипиравир» в лечении коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Испытание лекарства, произведенного российской компанией, проведут на пациентах, ранее госпитализированных с коронавирусной инфекцией. «Клиническое исследование пройдет в 17 лечебных учреждениях в ряде регионов России», — уточняется в сообщении. Минздрав не указал название российской компании, которая получила разрешение на исследование.

«Фавипиравир» был разработан как противогриппозный препарат с эффективностью против тяжелых инфекций, вызванных высокой вирусной нагрузкой, и ранее был одобрен в качестве противогриппозного препарата в Японии, указывает Минздрав.

Ведомство также указывает, что исследования китайских ученых установили эффективность применения «Фавипиравира» в лечении пациентов с COVID-19.