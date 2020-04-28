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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав разрешил испытывать на больных COVID-19 препарат «Фавипиравир»

Фото: Issei Kato / Reuters
Фото: Issei Kato / Reuters

Минздрав России разрешил провести клиническое исследование эффективности и безопасности применения противогриппозного препарата «Фавипиравир» в лечении коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Испытание лекарства, произведенного российской компанией, проведут на пациентах, ранее госпитализированных с коронавирусной инфекцией. «Клиническое исследование пройдет в 17 лечебных учреждениях в ряде регионов России», — уточняется в сообщении. Минздрав не указал название российской компании, которая получила разрешение на исследование.

Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса
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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Фавипиравир» был разработан как противогриппозный препарат с эффективностью против тяжелых инфекций, вызванных высокой вирусной нагрузкой, и ранее был одобрен в качестве противогриппозного препарата в Японии, указывает Минздрав.

Ведомство также указывает, что исследования китайских ученых установили эффективность применения «Фавипиравира» в лечении пациентов с COVID-19.

Ранее специалисты Минздрава не нашли противопоказаний для применения препарата с содержанием гидроксихлорохина, который Китай бесплатно передал России для борьбы с коронавирусной инфекцией. Эксперты уточнили, что его безопасность и эффективность не отличаются от других зарегистрированных в России средств против коронавируса.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Минздрав
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