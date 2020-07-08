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Глава Минздрава пообещал сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Министр здравоохранения отметил, что количество сторонников вакцинации увеличилось, поскольку люди осознали ее значимость, но сделать прививку можно только при согласии гражданина
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Вакцинация против коронавирусной инфекции в России будет добровольной. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, в России вообще сделать прививку можно только при согласии гражданина.

«Сегодня интерес к вакцине достаточно высок, потому что люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации. Причем я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации», — добавил Мурашко.

Он отметил, что у тех, кто перенес заболевание в тяжелой стадии, сформировался более стойкий иммунитет. У людей, переболевших COVID-19 без симптомов, иммунный ответ был слабее. При этом, по словам главы Минздрава, пока нет данных о полном отсутствии ответа иммунной системы у перенесших заболевание.

Ранее Мурашко заявил, что российские регионы находятся на разных стадиях инфекционного процесса, но «практически везде фиксируется устойчивое снижение заболеваемости и стабилизация ситуации», а больницы возвращаются к нормальному режиму работы.

В конце мая стало известно, что в проекте нового КоАП, который сейчас находится на стадии публичного обсуждения, появилась норма о штрафах за отказ от обязательных прививок. В Роспотребнадзоре пояснили, что наказание за отказ от вакцинации угрожает тем, кто относится к группе риска.

Массовую вакцинацию населения от коронавируса могут начать уже осенью, говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Столичный мэр Сергей Собянин при этом отмечал, что москвичей массово прививать будут зимой, ближе к Новому году.

В конце апреля 24% россиян заявили, что не будут проходить вакцинацию от коронавируса, даже если она будет бесплатной. В июле этого года, согласно опросу Фонда общественного мнения, от прививки против COVID-19 отказались уже половина респондентов (44% выступили за нее). Академик РАН Сергей Колесников допускал, что в отношении вакцинации российские власти могут пойти «по военному пути», то есть прививать «угрожающий» контингент населения — тех, кто работает в очагах распространения инфекции, и людей с рисками тяжелой формы заболевания.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Минздрав, коронавирус, Михаил Мурашко, COVID-19
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