Глава Минздрава пообещал сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Министр здравоохранения отметил, что количество сторонников вакцинации увеличилось, поскольку люди осознали ее значимость, но сделать прививку можно только при согласии гражданина

Михаил Мурашко (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Вакцинация против коронавирусной инфекции в России будет добровольной. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, в России вообще сделать прививку можно только при согласии гражданина.

«Сегодня интерес к вакцине достаточно высок, потому что люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации. Причем я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации», — добавил Мурашко.

Он отметил, что у тех, кто перенес заболевание в тяжелой стадии, сформировался более стойкий иммунитет. У людей, переболевших COVID-19 без симптомов, иммунный ответ был слабее. При этом, по словам главы Минздрава, пока нет данных о полном отсутствии ответа иммунной системы у перенесших заболевание.

Ранее Мурашко заявил, что российские регионы находятся на разных стадиях инфекционного процесса, но «практически везде фиксируется устойчивое снижение заболеваемости и стабилизация ситуации», а больницы возвращаются к нормальному режиму работы.