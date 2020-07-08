Глава Минздрава пообещал сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация против коронавирусной инфекции в России будет добровольной. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в интервью телеканалу «Россия 1».
По его словам, в России вообще сделать прививку можно только при согласии гражданина.
«Сегодня интерес к вакцине достаточно высок, потому что люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации. Причем я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации», — добавил Мурашко.
Он отметил, что у тех, кто перенес заболевание в тяжелой стадии, сформировался более стойкий иммунитет. У людей, переболевших COVID-19 без симптомов, иммунный ответ был слабее. При этом, по словам главы Минздрава, пока нет данных о полном отсутствии ответа иммунной системы у перенесших заболевание.
Ранее Мурашко заявил, что российские регионы находятся на разных стадиях инфекционного процесса, но «практически везде фиксируется устойчивое снижение заболеваемости и стабилизация ситуации», а больницы возвращаются к нормальному режиму работы.