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Мурашко назвал обнадеживающими тесты препарата от гриппа в лечении COVID

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В процессе испытаний препарата «Фавипиравир» в качестве лекарства против коронавируса есть обнадеживающие результаты, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на онлайн-заседании профильного комитета Госдумы, пишет ТАСС.

«Есть первые обнадеживающие результаты, которые дают надежду, что этот препарат будет работать», — сказал Мурашко. Он добавил, что сейчас идут клинические испытания семи препаратов.

В конце апреля Минздрав разрешил провести клиническое исследование противогриппозного препарата «Фавипиравир», чтобы испытать его эффективность в лечении COVID-19. Исследование проходит в 17 медучреждениях России на пациентах с подтвержденным коронавирусом.

Минздрав разрешил испытывать на больных COVID-19 препарат «Фавипиравир»
Общество
Фото: Issei Kato / Reuters

В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что видимых результатов в разработке вакцины против COVID-19 не стоит ждать раньше середины лета.

В России разрабатывается девять вакцин против коронавирусной инфекции. Это шесть препаратов от новосибирского центра вирусологии «Вектор», два препарата от компании «Биокад» и вакцина от Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток.

В апреле Всемирная ассоциация здравоохранения включила эти российские разработки в перечень наиболее перспективных.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Михаил Мурашко, вакцина
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