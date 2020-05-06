Мурашко назвал обнадеживающими тесты препарата от гриппа в лечении COVID

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В процессе испытаний препарата «Фавипиравир» в качестве лекарства против коронавируса есть обнадеживающие результаты, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на онлайн-заседании профильного комитета Госдумы, пишет ТАСС.

«Есть первые обнадеживающие результаты, которые дают надежду, что этот препарат будет работать», — сказал Мурашко. Он добавил, что сейчас идут клинические испытания семи препаратов.

В конце апреля Минздрав разрешил провести клиническое исследование противогриппозного препарата «Фавипиравир», чтобы испытать его эффективность в лечении COVID-19. Исследование проходит в 17 медучреждениях России на пациентах с подтвержденным коронавирусом.

Минздрав разрешил испытывать на больных COVID-19 препарат «Фавипиравир» Общество

В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что видимых результатов в разработке вакцины против COVID-19 не стоит ждать раньше середины лета.