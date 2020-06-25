Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Фото: ao_biohimic / Instagram

Минздрав России одобрил применение препарата под торговым наименованием «Арепливир» для лечения коронавирусной инфекции. Информация об этом размещена в государственном реестре лекарственных средств.

Производителем лекарства является АО «Биохимик». В составе препарата то же действующее вещество, что и у лекарства под торговым названием «Авифавир», одобренного Минздравом, — фавипиравир.

Первый в России препарат против коронавируса «Авифавир» получил одобрение Минздрава 30 мая. Производством препарата занялось совместное предприятие РФПИ и группы компаний «ХимРар».

Фавипиравир — это противовирусный препарат против гриппа. Минздрав разрешил провести его клинические испытания в лечении коронавируса в конце апреля.