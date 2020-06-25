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Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Фото: ao_biohimic / Instagram
Фото: ao_biohimic / Instagram

Минздрав России одобрил применение препарата под торговым наименованием «Арепливир» для лечения коронавирусной инфекции. Информация об этом размещена в государственном реестре лекарственных средств.

Производителем лекарства является АО «Биохимик». В составе препарата то же действующее вещество, что и у лекарства под торговым названием «Авифавир», одобренного Минздравом, — фавипиравир.

Путин назвал российские препараты от коронавируса лучшими в мире
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Первый в России препарат против коронавируса «Авифавир» получил одобрение Минздрава 30 мая. Производством препарата занялось совместное предприятие РФПИ и группы компаний «ХимРар».

Фавипиравир — это противовирусный препарат против гриппа. Минздрав разрешил провести его клинические испытания в лечении коронавируса в конце апреля.

Ранее, 17 июня, в Москве начались клинические испытания двух форм вакцины от коронавируса, разработанные Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ).

Ранее президент России Владимир Путин назвал лучшими препараты от коронавируса, разработанные российскими компаниями. «То, что у нас появились лекарственные препараты, на мой взгляд, то, что я вижу по оценкам, наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте», — отметил он.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минздрав, препарат, коронавирус
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