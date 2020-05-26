В Японии отложили одобрение испытываемого в России препарата от COVID-19

Кацунобу Като (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Японские специалисты не смогли доказать эффективность противогриппозного препарата «Авиган» (также известен как «Фавипиравир») для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Японии Кацунобу Като, передает агентство Kyodo.

Правительство Японии рассчитывало одобрить препарат в качестве лекарства для больных коронавирусом в течение мая, однако срок одобрения будет перенесен до получения более очевидных результатов. Независимая комиссия, которая оценивала результаты промежуточного отчета, выпущенного в середине мая, пришла к заключению, что судить о его эффективности пока рано, и нужно продолжать испытания, сообщил Като.

Клинические исследования «Фавипиравира» министерство планирует продолжить в июне.

Ранее клиническое исследование «Фавипиравира» для лечения коронавирусной инфекции разрешил провести российский Минздрав. Препарат начали испытывать на больных в 17 лечебных учреждениях в ряде регионов России.