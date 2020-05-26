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Пандемия коронавируса ,  
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В Японии отложили одобрение испытываемого в России препарата от COVID-19

Кацунобу Като
Кацунобу Като (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Японские специалисты не смогли доказать эффективность противогриппозного препарата «Авиган» (также известен как «Фавипиравир») для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Японии Кацунобу Като, передает агентство Kyodo.

Правительство Японии рассчитывало одобрить препарат в качестве лекарства для больных коронавирусом в течение мая, однако срок одобрения будет перенесен до получения более очевидных результатов. Независимая комиссия, которая оценивала результаты промежуточного отчета, выпущенного в середине мая, пришла к заключению, что судить о его эффективности пока рано, и нужно продолжать испытания, сообщил Като.

Клинические исследования «Фавипиравира» министерство планирует  продолжить в июне.

Минздрав разрешил испытывать на больных COVID-19 препарат «Фавипиравир»
Общество
Фото: Issei Kato / Reuters

Ранее клиническое исследование «Фавипиравира» для лечения коронавирусной инфекции разрешил провести российский Минздрав. Препарат начали испытывать на больных в 17 лечебных учреждениях в ряде регионов России.

6 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что исследование показывает «обнадеживающие результаты». По его словам, первые итоги позволяют рассчитывать, что препарат будет работать.

Позднее в Минздраве решили сократить сроки выхода «Фавипиравира» на рынок, что стало возможным благодаря положительным результатам клинических испытаний. 24 мая главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь, который отвечает за выполнение протокола исследований лекарства, заявил, что испытания «Фавипиравира» могут завершить во второй половине июня — июле.

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Источник: JHU
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Теги: препарат, коронавирус, Япония
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