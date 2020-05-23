В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса

Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания. Его исследования продолжатся и после регистрации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе Минздрава рассказали, что «Фавипиравир» еще не зарегистрирован в России. Однако его получают пациенты с коронавирусом, которые принимают участие в клинических испытаниях.

Ожидаемая продолжительность исследований составляет от шести до двенадцати месяцев, отметили в ведомстве. «Положительные результаты ограниченной программы клинических исследований позволят инициировать процедуру государственной регистрации с установлением пострегистрационных мер, касающихся, в том числе назначения исследований в пострегистрационном периоде, особых условий мониторинга безопасности применения таких лекарственных препаратов», — сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, это позволит значительно сократить срок выхода лекарства на рынок.