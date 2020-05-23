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Пандемия коронавируса ,  
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В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса

Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания. Его исследования продолжатся и после регистрации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе Минздрава рассказали, что «Фавипиравир» еще не зарегистрирован в России. Однако его получают пациенты с коронавирусом, которые принимают участие в клинических испытаниях.

Ожидаемая продолжительность исследований составляет от шести до двенадцати месяцев, отметили в ведомстве. «Положительные результаты ограниченной программы клинических исследований позволят инициировать процедуру государственной регистрации с установлением пострегистрационных мер, касающихся, в том числе назначения исследований в пострегистрационном периоде, особых условий мониторинга безопасности применения таких лекарственных препаратов», — сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, это позволит значительно сократить срок выхода лекарства на рынок.

Минздрав разрешил испытывать на больных COVID-19 препарат «Фавипиравир»
Общество
Фото: Issei Kato / Reuters

В конце апреля Минздрав России разрешил провести клиническое исследование противогриппозного препарата «Фавипиравир» в лечении коронавиурса. Тогда говорилось, что в исследованиях примут участие больные COVID-19 в 17 лечебных учреждениях страны.

6 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко
заявил, что в процессе испытаний «Фавипиравира» в качестве лекарства против коронавируса есть обнадеживающие результаты.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Минздрав России
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