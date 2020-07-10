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Минобороны приступило к завершающей стадии испытаний вакцины от COVID-19

Министерство обороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в пресс-релизе военного ведомства (есть у РБК).

15 июля добровольцы из первой группы, которые испытывали вакцину на переносимость и безопасность, сдадут контрольные анализы и будут выписаны из стационара.

В понедельник, 13 июля, участникам исследований из второй группы медики сделают вторую инъекцию вакцины. Первый укол должен был проверить эффективность и иммуногенность препарата, второй должен закрепить иммунитет и увеличить его продолжительность.

Текущие анализы добровольцев из обеих групп показывают, что у них сформировался иммунный ответ, что является подтверждением эффективности вакцины. Сейчас все испытатели чувствуют себя хорошо, их психологическое и моральное состояние тоже в норме.

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В Минобороны отметили, что на 42-й день после вакцинации добровольцы должны будут вернуться в госпиталь для итогового медосмотра и оформления необходимых документов.

Испытания российской вакцины от COVID-19 стартовали в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко 18 июня — тогда 18 добровольцев из первой группы получили разные компоненты препарата.

Через пять дней инъекции сделали 20 испытателям из второй группы. Большинство участников клинических исследований — военнослужащие, женщины и мужчины разных возрастов, в том числе и военные медики.

Теги: вакцина, коронавирус, Минобороны
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