Минобороны приступило к завершающей стадии испытаний вакцины от COVID-19

Министерство обороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в пресс-релизе военного ведомства (есть у РБК).

15 июля добровольцы из первой группы, которые испытывали вакцину на переносимость и безопасность, сдадут контрольные анализы и будут выписаны из стационара.

В понедельник, 13 июля, участникам исследований из второй группы медики сделают вторую инъекцию вакцины. Первый укол должен был проверить эффективность и иммуногенность препарата, второй должен закрепить иммунитет и увеличить его продолжительность.

Текущие анализы добровольцев из обеих групп показывают, что у них сформировался иммунный ответ, что является подтверждением эффективности вакцины. Сейчас все испытатели чувствуют себя хорошо, их психологическое и моральное состояние тоже в норме.