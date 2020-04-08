Что нового ученые узнали о COVID-19

Что нового ученые узнали о COVID-19Насколько эффективна изоляция и что может заменить вакцинирование от новой болезни
Помогает ли локдаун
Вслед за Китаем жесткие меры изоляции населения для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 начали применять на всех континентах. На прошлой неделе в журнале Science было опубликовано исследование эффективности карантинных мер, введенных в КНР в первые 50 дней после первого случая заражения. Авторы пришли к выводу, что закрытие города и провинции и сокращение контактов между людьми привели к снижению количества инфицированных вне провинции на 96% и предотвратили масштабное распространение вируса по всему Китаю.
Впервые вирус был обнаружен в китайском городе Ухань с населением около 12 млн человек в конце декабря. 23 января власти запретили въезд и выезд из города, а на следующий день закрыли всю провинцию Хубэй, административным центром которой он является. Вспышка эпидемии пришлась на китайский Новый год — в этом году праздник отмечался 25 января. В предшествующие и следующие за ним недели китайцы, как правило, путешествуют по стране и миру. В 2017– 2018 годах в течение 15 дней до праздника из провинции Хубэй разъезжались по Китаю в среднем по 5,2 млн человек, в течение следующих 25 дней — по 6,7 млн человек. В 2020 году из-за введения карантина на праздники из провинции всего выехали 4,3 млн человек. Закрытие Хубэя задержало распространение инфекции по Китаю на несколько дней, что позволило около 130 городам лучше подготовиться к вспышке и нивелировать масштабы заражения, хотя новый коронавирус распространялся довольно быстро. Всего для распространения на 262 города ему понадобилось 28 дней. В 2009 году гриппу H1N1 понадобилось для этого 132 дня.
Насколько эффективно закрытие школ
Помимо изоляции взрослого населения многие страны пошли на закрытие школ. 6 апреля в журнале Lancet была опубликована статья о том, как эта мера влияет на распространение нового коронавируса. Ее авторы, исследователи из Университетского колледжа Лондона, указывают, что данных по нынешней ситуации пока нет, однако некоторые построенные модели позволяют утверждать, что само по себе закрытие школ предотвратило бы 2–4% смертельных случаев, гораздо меньше, чем другие меры социального дистанцирования. Исследования, на которые опираются авторы, проводились во время вспышек гриппа, и они показали, что закрытие школ — эффективный способ сдерживать заболеваемость в том случае, если именно дети являются основными передатчиками вируса. Пока нет доказательств передачи SARS-CoV-2 при контакте ребенка с ребенком или в школах. Исследователи указывают, что дети если и болеют, то бессимптомно.
Авторы обращают внимание на то, что исследования 2008–2010 годов, касающиеся последствий вспышек гриппа, показали: закрытие школ на 12–13 недель в качестве меры, сдерживающей распространение гриппа, обошлось бы Великобритании в 0,2–1% от ВВП. В США закрытие школ на 4–12 недель стоило бы стране от 0,3 до 1% ВВП. Кроме того, локдаун мешает работе медиков: в США, по опубликованным на портале медицинских препринтов оценкам, 29% медработников имеют обязательства по уходу за ребенком.
О планах возобновить школьное обучение уже объявили две страны Европейского союза: в Дании все детские сады и начальные школы заработают 15 апреля, в Норвегии открытие школ запланировано на 27 апреля.
Препринт — научная статья, но опубликованная до прохождения рецензирования, редактирования и выхода в научном издании.
Для чего нужно тестирование на антитела
Если вакцину от SARS-Cov-2 и возможно создать, то на это потребуется от нескольких месяцев до года. К первой фазе тестирования препаратов приступили несколько лабораторий, но ни одна страна мира не может держать жесткий локдаун до ее создания — как минимум из-за экономических последствий. Одним из способов выйти из карантина является массовое тестирование граждан на антитела к коронавирусу. Такое тестирование позволит определить, у кого из них выработался иммунитет, эти люди смогут выйти на работу.
О том, что проверка на антитела является возможностью вернуться к нормальной жизни, уже заявили власти нескольких стран, в том числе Великобритании и США. Об этом, в частности, говорил Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк, одного из главных очагов инфекции в мире. Пока проблема состоит в том, что, во-первых, надо создать такой тест, а во-вторых, запустить его в массовое производство. 2 апреля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило первый в стране тест на содержание в крови антител к коронавирусу.
О разработке теста на антитела объявили и российские ученые. Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico подписал договор с Институтом молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта (ИМБ РАН) о разработке теста, который позволяет выявить людей, уже переболевших SARS-CoV-2, в том числе в бессимптомной форме.
Тестирование населения на коллективный иммунитет уже началось на этой неделе в Мюнхене. В течение четырех недель медики посетят 3 тыс. домашних хозяйств и проверят в общей сложности примерно 4,5 тыс. случайно выбранных человек. До сих пор в Германии и во всем мире тестировали на коронавирус для того, чтобы выявить инфицированных. Задача же этого теста — проверить содержание в крови антител к коронавирусу, чтобы понять, какой процент жителей города либо уже переболел SARS-CoV-2 и даже не заметил этого, либо болеет в легкой форме.
Могут ли домашние животные заразить хозяина
Долгое время было неизвестно, может ли человеческий SARS-CoV-2 заражать домашних животных. Но в конце марта в Бельгии был зарегистрирован первый официальный случай заражения кошки от человека. На прошлой неделе на сайте BioRxiv был опубликован препринт исследования, авторы которого экспериментально подтвердили способность вируса заражать хорьков и кошек. Среди других домашних животных (собак, свиней, уток и кур) коронавирус передавался плохо.
6 апреля также на BioRxiv появился препринт другого исследования: его авторы проверили 102 домашние кошки жителей Уханя, и у 15 из них были обнаружены антитела к SARS-CoV-2. При этом сам вирус у них не нашли. Авторы дают этому несколько объяснений: слишком мало вирусной РНК, слишком короткое время инфекции, ее бессимптомность и пока не исследованные отличия кошачьих вирусов от человеческих, мешающие их найти при помощи стандартного теста. Кроме того, авторы исследования подчеркивают, что у них нет никаких доказательств, что кошки могут передать вирус людям. Это пока не доказано и ни для каких других домашних животных.
Помогают ли противогриппозные препараты и прививка БЦЖ
31 марта японская компания Fujifilm Holdings объявила о начале клинических испытаний в Японии противогриппозного препарата «Авиган», также известного под названием «Фавипиравир» как возможного средства от коронавируса. Он работает как ингибитор РНК-полимеразы вируса гриппа и уже показал себя как действенное средство против геморрагической лихорадки Эбола, Марбургского вируса и других. 28 марта премьер-министр Синдзо Абэ объявил о планах увеличить производство этого препарата в три раза, а также, если клинические тесты пройдут успешно, официально признать его средством от коронавируса.
О том, что препарат может помочь в борьбе против SARS-CoV-2, в середине марта сообщило министерство науки и технологий Китая — в стране его начали тестировать еще в феврале. Оказалось, что у пациентов, принимавших препарат, болезнь протекала легче и быстрее. Однако официально пока эффективность «Авигана» никем не доказана. Тесты препарата собираются провести еще в нескольких десятках стран, в том числе в России.
В конце марта на MedRxiv был опубликован препринт исследования, авторы которого выдвинули гипотезу, что в странах, где давно внедрена обязательная вакцинация детей от туберкулеза (вакцина БЦЖ), число смертей меньше, чем в странах, где ее нет. Например, в Бразилии скончалось меньшее количество людей, чем в более развитых США или Италии. Предположение о влиянии БЦЖ проверяется и другими исследователями, известно как минимум о четырех исследованиях влияния вакцинации БЦЖ у взрослых на риск заражения коронавирусом — эксперименты среди медицинских работников пройдут в Австралии, Нидерландах, Германии и Греции.