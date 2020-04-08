Что нового ученые узнали о COVID-19

Ученые продолжают изучать особенности нового коронавируса, унесшего жизни по меньшей мере 83 тыс. человек. Предварительные выводы — эффективность изоляции и возможность применения противогриппозных препаратов

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Помогает ли локдаун

Вслед за Китаем жесткие меры изоляции населения для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 начали применять на всех континентах. На прошлой неделе в журнале Science было опубликовано исследование эффективности карантинных мер, введенных в КНР в первые 50 дней после первого случая заражения. Авторы пришли к выводу, что закрытие города и провинции и сокращение контактов между людьми привели к снижению количества инфицированных вне провинции на 96% и предотвратили масштабное распространение вируса по всему Китаю.

Впервые вирус был обнаружен в китайском городе Ухань с населением около 12 млн человек в конце декабря. 23 января власти запретили въезд и выезд из города, а на следующий день закрыли всю провинцию Хубэй, административным центром которой он является. Вспышка эпидемии пришлась на китайский Новый год — в этом году праздник отмечался 25 января. В предшествующие и следующие за ним недели китайцы, как правило, путешествуют по стране и миру. В 2017– 2018 годах в течение 15 дней до праздника из провинции Хубэй разъезжались по Китаю в среднем по 5,2 млн человек, в течение следующих 25 дней — по 6,7 млн человек. В 2020 году из-за введения карантина на праздники из провинции всего выехали 4,3 млн человек. Закрытие Хубэя задержало распространение инфекции по Китаю на несколько дней, что позволило около 130 городам лучше подготовиться к вспышке и нивелировать масштабы заражения, хотя новый коронавирус распространялся довольно быстро. Всего для распространения на 262 города ему понадобилось 28 дней. В 2009 году гриппу H1N1 понадобилось для этого 132 дня.

Насколько эффективно закрытие школ

Помимо изоляции взрослого населения многие страны пошли на закрытие школ. 6 апреля в журнале Lancet была опубликована статья о том, как эта мера влияет на распространение нового коронавируса. Ее авторы, исследователи из Университетского колледжа Лондона, указывают, что данных по нынешней ситуации пока нет, однако некоторые построенные модели позволяют утверждать, что само по себе закрытие школ предотвратило бы 2–4% смертельных случаев, гораздо меньше, чем другие меры социального дистанцирования. Исследования, на которые опираются авторы, проводились во время вспышек гриппа, и они показали, что закрытие школ — эффективный способ сдерживать заболеваемость в том случае, если именно дети являются основными передатчиками вируса. Пока нет доказательств передачи SARS-CoV-2 при контакте ребенка с ребенком или в школах. Исследователи указывают, что дети если и болеют, то бессимптомно.

Авторы обращают внимание на то, что исследования 2008–2010 годов, касающиеся последствий вспышек гриппа, показали: закрытие школ на 12–13 недель в качестве меры, сдерживающей распространение гриппа, обошлось бы Великобритании в 0,2–1% от ВВП. В США закрытие школ на 4–12 недель стоило бы стране от 0,3 до 1% ВВП. Кроме того, локдаун мешает работе медиков: в США, по опубликованным на портале медицинских препринтов оценкам, 29% медработников имеют обязательства по уходу за ребенком.

О планах возобновить школьное обучение уже объявили две страны Европейского союза: в Дании все детские сады и начальные школы заработают 15 апреля, в Норвегии открытие школ запланировано на 27 апреля.