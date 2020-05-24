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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве понадеялись на скорое завершение испытаний лекарства от COVID

Клинические испытания лекарства «Фавипиравир» могут завершиться через четыре-восемь недель, после чего будут поданы документы на регистрацию препарата
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Клинические испытания лекарства от коронавируса «Фавипиравир» (торговое наименование «Арепливир») могут завершиться во второй половине июня — июле, сообщил главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь, который отвечает за выполнение протокола исследований лекарства, передает «РИА Новости».

«Мы надеемся, что клинические испытания завершатся в течение четырех-восьми недель, после чего будут переданы документы на регистрацию», — сказал врач. По его словам, к исследованиям привлекут несколько сотен больных коронавирусом, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Мордовии (там производится препарат).

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Сначала лечение «Фавипиравиром» получат пациенты средней степени тяжести, рассказал Пушкарь. Больные с тяжелым течением болезни пройдут лечение препаратом позже.

«Абсолютно точно, что лекарство появится раньше вакцины, но работать нужно и в том, и другом направлении», — сказал Пушкарь.

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Накануне в Минздраве заявили, что намерены сократить срок выхода «Фавипиравира» на рынок.

По данным ведомства, лекарство было разработано для лечения гриппа с эффективностью против тяжелых инфекций. Ранее препарат был одобрен в Японии как противогриппозный. Исследования китайских ученых подтвердили его эффективность при лечении коронавируса.

В конце апреля Минздрав одобрил испытание «Фавипиравира» на пациентах с COVID-19. Исследования пройдут в 17 медучреждениях.

6 мая глава Минздрава Михаил Мурашко назвал первые результаты испытаний лекарства обнадеживающими. По его словам, это дает надежду на то, что препарат будет работать.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Минздрав России
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