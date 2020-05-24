В Минздраве понадеялись на скорое завершение испытаний лекарства от COVID

Клинические испытания лекарства «Фавипиравир» могут завершиться через четыре-восемь недель, после чего будут поданы документы на регистрацию препарата

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Клинические испытания лекарства от коронавируса «Фавипиравир» (торговое наименование «Арепливир») могут завершиться во второй половине июня — июле, сообщил главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь, который отвечает за выполнение протокола исследований лекарства, передает «РИА Новости».

«Мы надеемся, что клинические испытания завершатся в течение четырех-восьми недель, после чего будут переданы документы на регистрацию», — сказал врач. По его словам, к исследованиям привлекут несколько сотен больных коронавирусом, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Мордовии (там производится препарат).

Сначала лечение «Фавипиравиром» получат пациенты средней степени тяжести, рассказал Пушкарь. Больные с тяжелым течением болезни пройдут лечение препаратом позже.

«Абсолютно точно, что лекарство появится раньше вакцины, но работать нужно и в том, и другом направлении», — сказал Пушкарь.