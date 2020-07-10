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Политика ,  
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Пентагон не нашел связи между убийством солдат США талибами и Россией

Глава Пентагона Марк Эспер не видел подтверждений, что американские военнослужащие могли быть убиты в Афганистане талибами по заказу России. Об этом он сообщил на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей США, передает CNN.

Он пояснил, что в феврале получал сведения разведки о российских платежах боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России). Но не помнит, чтобы в докладах звучало слово «вознаграждение» за убийства американских солдат. Руководство Пентагона посчитало эту информацию не заслуживающей доверия.

При этом Эспер не исключил, что Москва может действительно сотрудничать с талибами и оказывать им помощь.

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На этих же слушаниях председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли заявил о «вовлеченности» России в «ситуацию в Афганистане».

По его словам, Москва действует в Афганистане через контакты в экстремистской группировке «Сеть Хаккани» и талибов. Милли отметил, что Россия и другие страны — Иран, Китай, Пакистан — уже годами участвуют в ситуации в этой стране.

Говоря об информации о сговоре России и боевиков для убийства военных США, генерал заявил, что Пентагон собирается «докопаться до сути этих вознаграждений». При этом Милли подчеркнул, что причинно-следственные связи между российскими выплатами талибам и потерями среди американского контингента не установлены.

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В конце июня New York Times и Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Россия предлагала награду афганским боевикам, близким к «Талибану» за убийства американских военных.

Президент Дональд Трамп назвал статьи «заказными» и отметил, что ни ему, ни вице-президенту не сообщали об атаках на американцев в Афганистане по заказу Москвы. В Пентагоне также заявили об отсутствии доказательств подобного сговора.

В Кремле назвали публикации американских газет «утками», а в МИДе сообщили, что статьи содержат голословные и бездоказательные утверждения. При этом спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси потребовала ввести санкции против России за ее «связь» с «Талибаном».

Теги: США, Россия, «Талибан»
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