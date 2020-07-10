Пентагон не нашел связи между убийством солдат США талибами и Россией

Глава Пентагона Марк Эспер не видел подтверждений, что американские военнослужащие могли быть убиты в Афганистане талибами по заказу России. Об этом он сообщил на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей США, передает CNN.

Он пояснил, что в феврале получал сведения разведки о российских платежах боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России). Но не помнит, чтобы в докладах звучало слово «вознаграждение» за убийства американских солдат. Руководство Пентагона посчитало эту информацию не заслуживающей доверия.

При этом Эспер не исключил, что Москва может действительно сотрудничать с талибами и оказывать им помощь.

На этих же слушаниях председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли заявил о «вовлеченности» России в «ситуацию в Афганистане».