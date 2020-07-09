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Политика ,  
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Посол в США отверг обвинения России в сговоре с талибами

Сообщения о сговоре России с талибами являются откровенной ложью, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, передает ТАСС. Он отверг обвинения в выплате вознаграждений талибам за убийство американских военных в Афганистане, выдвинутых в статье газеты The New York Times. «Мы не заинтересованы в победе терроризма в Афганистане», — сказал Антонов, выступая на видеоконференции, организованной Центром за национальный интерес в Вашингтоне.

Глава российской дипмиссии подчеркнул, что Россия потеряла в Афганистане «много тысяч жизней русских солдат и офицеров». Он назвал позором попытки «разграничить позиции» Москвы и Вашингтона по афганскому вопросу.

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В конце июня NYT сообщила, что Россия тайно предлагала вознаграждение боевикам запрещенной в России движения «Талибан» за убийство американских военных. По данным газеты, денежные средства поступали на банковские аккаунты, связанные с талибами, с подконтрольных российской разведке счетов. Затем издание сообщило, что, по мнению американских спецслужб, посредником в передаче денег был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, предположительно, сбежавший в Россию.

Позднее NYT написала, что разведка США сообщила Белому дому об отсутствии прямых доказательств сговора Москвы с боевиками движения «Талибан».

Президент США Дональд Трамп назвал статью заказной. 

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила информацию о сговоре Москвы с талибами с блокбастером и назвала сообщения об этом фальшивкой и вбросом. «Абсолютно согласна с оценкой, что это блокбастер, и что лучшие голливудские режиссеры работают в сфере обслуживания политической кампании в США», — сказала Захарова.

 

Теги: Анатолий Антонов, сговор, талибы
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