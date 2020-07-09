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Адвокат заявил о назначении Верзилову психиатрической экспертизы

Петр Верзилов
Петр Верзилов (Фото: Павел Головкин / AP)

Издателю «Медиазоны» Петру Верзилову, против которого завели дело о двойном гражданстве, назначили психиатрическую экспертизу. Об этом РБК сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

«Следствие назначило психиатрическую экспертизу, это непосредственно связано с комой, в которую впал Петр в 2018 году», — сказал адвокат.

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В 2018 году Верзилов и три активистки Pussy Riot во время финального матча чемпионата мира по футболу выбежали на поле стадиона «Лужники» в полицейской форме. После судебного заседания в рамках этого дела Верзилову стало плохо, дома он потерял сознание и попал в реанимацию. Мужчина пришел в себя спустя несколько дней, его перевезли на лечение в Германию. Немецкие врачи установили, что причиной стал неизвестный токсин, воздействующий на нервную систему. Сам Верзилов предположил, что его отравили российские спецслужбы.

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Петр Верзилов перед рассмотрением ходатайства следствия об избрании меры пресечения в Мещанском суде

6 июля 2020 года стало известно, что против Верзилова завели уголовное дело по ст. 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства). Отец издателя жил и работал в Канаде, Верзилов оформил в этой стране ПМЖ и получил канадский паспорт, о чем должен был уведомить российские власти. Следствие отметило, что в качестве меры пресечения издателю назначат подписку о невыезде. 8 июля Верзилова задержали и повезли на обыск в его квартире.

Адвокат Верзилова заявил, что издатель не признает вину, и отметил, что о двойном гражданстве его подзащитного было известно из сообщений СМИ. Юрист указал, что в уголовном деле отсутствует общественная опасность, в связи с чем защита подала ходатайство о его прекращении.

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Петр Верзилов

Повестку на допрос в Следственный комитет из-за иностранного паспорта, врученную Верзилову, подписал следователь по особо важным делам, генерал-майор Рустам Габдулин. «Медиазона» отмечала, что он же расследовал дела о протестах на Болотной площади в 2012 году («болотное дело») и летних протестах в Москве в 2019 году («дело 27 июля»).

Теги: новости, психиатрическая экспертиза, «Медиазона»
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