Адвокат заявил о назначении Верзилову психиатрической экспертизы

6 июля 2020 года стало известно, что против Верзилова завели уголовное дело по ст. 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства). Отец издателя жил и работал в Канаде, Верзилов оформил в этой стране ПМЖ и получил канадский паспорт, о чем должен был уведомить российские власти. Следствие отметило, что в качестве меры пресечения издателю назначат подписку о невыезде. 8 июля Верзилова задержали и повезли на обыск в его квартире.

Адвокат Верзилова заявил, что издатель не признает вину, и отметил, что о двойном гражданстве его подзащитного было известно из сообщений СМИ. Юрист указал, что в уголовном деле отсутствует общественная опасность, в связи с чем защита подала ходатайство о его прекращении.

Повестку на допрос в Следственный комитет из-за иностранного паспорта, врученную Верзилову, подписал следователь по особо важным делам, генерал-майор Рустам Габдулин. «Медиазона» отмечала, что он же расследовал дела о протестах на Болотной площади в 2012 году («болотное дело») и летних протестах в Москве в 2019 году («дело 27 июля»).