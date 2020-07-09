Адвокат заявил о назначении Верзилову психиатрической экспертизы
Издателю «Медиазоны» Петру Верзилову, против которого завели дело о двойном гражданстве, назначили психиатрическую экспертизу. Об этом РБК сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
«Следствие назначило психиатрическую экспертизу, это непосредственно связано с комой, в которую впал Петр в 2018 году», — сказал адвокат.
В 2018 году Верзилов и три активистки Pussy Riot во время финального матча чемпионата мира по футболу выбежали на поле стадиона «Лужники» в полицейской форме. После судебного заседания в рамках этого дела Верзилову стало плохо, дома он потерял сознание и попал в реанимацию. Мужчина пришел в себя спустя несколько дней, его перевезли на лечение в Германию. Немецкие врачи установили, что причиной стал неизвестный токсин, воздействующий на нервную систему. Сам Верзилов предположил, что его отравили российские спецслужбы.