СК заявил о подписке о невыезде для Верзилова из-за двойного гражданства

Пётр Верзилов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Издателю «Медиазоны» Петру Верзилову из-за наличии у него второго гражданства, о котором он не сообщил в законном порядке, в качестве меры пресечения изберут подписку о невыезде. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета.

«В ходе ранее проводимого обыска по уголовному делу о несанкционированных акциях летом 2019 года у него был обнаружен действующий паспорт гражданина Канады», — сказано в сообщении.

По данным следствия, Верзилов не уведомил органы, осуществляющие контроль и надзору в сфере миграции, о наличии у него гражданства Канады. Иностранное гражданство он приобрел не позднее декабря 2014 года, уточняет ведомство.

Пресс-служба отметила, что издателя допрашивают в качестве подозреваемого.

На сайте Следственного комитета России сообщение пресс-службы о назначении Петру Верзилову подписки о невыезде сопровождается фото, на котором издатель носит маску. Как написал сам Верзилов в Twitter, эту маску ему «пририсовали».