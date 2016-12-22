Петр Верзилов попал в реанимацию

По словам его девушки, он почувствовал себя плохо вечером 11 сентября, врачи оценили его состояние как тяжелое

Фото: Андрей Любимов / RBC / TASS

Активист группы Pussy Riot Петр Верзилов госпитализирован в больницу, его состояние оценивается как тяжелое, пишет «Медуза» со ссылкой на его девушку Веронику Никульшину. ​Никульшина подтвердила РБК, что Верзилов находится в больнице со вчерашнего дня и пока не пришел в сознание. От дальнейших комментариев она отказалась.

Госпитализацию Верзилова также подтвердил главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов в своем канале в Telegram (Верзилов также является издателем «Медиазоны»). «Да, не очень хочется сразу делать какие-то выводы. Мало того, я очень не хотел бы, чтобы и вы делали поспешные выводы. Но все же надо знать, что Петя в больнице», — написал он.

Никульшина рассказала «Медузе», что Верзилов почувствовал себя плохо после заседания суда по делу о неповиновении полиции (оно прошло 11 сентября, Никульшина получила двое суток ареста, суд зачел срок, проведенный ей в отделении полиции, и она была освобождена в зале суда).

Придя домой, Никульшина обнаружила Верзилова спящим. Тот проснулся и, по ее словам, сказал, что «начинает терять сознание», затем его состояние ухудшалось. Верзилов перестал разговаривать и «прямо ходить», затем у него начались судороги. Его госпитализировали, рассказала Никульшина.

Верзилова положили в токсикореанимационное отделение клинической больницы им. Бахрушиных. Никульшина сказала, что врачи отказывались сообщать ей о состоянии мужчины.

«Врач только сказала, что состояние тяжелое, динамика положительная», — сообщила она.

Петр Верзилов до 2009 года был участником арт-группы «Война», после этого он стал участвовать в деятельности Pussy Riot. Последняя акция группы прошла во время финала Чемпионата мира: Верзилов, Никульшина и две других участницы, Ольга Пахтусова и Ольга Карачева, выбежали на поле в костюмах полицейских. 17 июля их арестовали на 15 суток за грубое нарушение правил поведения зрителей, а также оштрафовали на 1,5 тыс. руб. за незаконное ношение форменной одежды.

На сайте «Медиазоны» указывается, что вечером в больницу приехала мать Верзилова, «однако ее не пустили к сыну и не сообщили предварительный диагноз».