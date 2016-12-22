Верзилов назвал возможные причины его отравления

Активист Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов предположил, что за его отравлением стоит «российская секретная служба, возможно, ГРУ». Об этом он рассказал в интервью газете Bild.

По его словам, отравление было произведено настолько профессионально, что «не остается другого вывода». «Есть две причины, почему российская секретная служба хотела отравить меня: акция во время финала чемпионата мира по футболу и моя связь с делом трех российских журналистов, убитых в Африке», — заявил Верзилов. Активист с 16 по 26 сентября находился на лечении в Германии, в интервью он также сообщил, что хочет скорее вернуться в Россию.

11 сентября Верзилова доставили в реанимацию больницы им. братьев Бахрушиных в Москве — он почувствовал себя п​​лохо после заседания по делу о неповиновении полиции во время акции на ЧМ-2018. После того как его доставили в немецкую клинику, врачи сообщили, что причиной отравления активиста стало вещество, оказывающее воздействие на нервную систему.

Накануне Верзилов заявил, что третий день находится «в относительном сознании», а до этого был «как в черной дыре». Адвокат Международной защитной группы «Агора» Дмитрий Динзе 24 сентября направил заявление в Следственный комитет России о возбуждении уголовного дела.

По словам бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, Верзилов занимался расследованием убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Он отметил, что Верзилов в день отравления получил некий отчет.

Главное разведуправление с 2010 года называется Главным управлением Генштаба.