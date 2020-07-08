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Верзилов сообщил о своем задержании

Петр Верзилов
Петр Верзилов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова задержали в Москве, следователи повезли его на обыск. Об этом он сообщил в Twitter.

По данным «Медиазоны», обыск будет проходить в квартире, в которой живет Верзилов. Последний раз ее обыскивали 21 июня, отмечает издание.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Москве и пресс-службу СУ СК России по Москве.

Ранее, 6 июля, стало известно, что на Верзилова завели уголовное дело по по ст. 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства). Следствие полагает, что издатель не сообщил о наличии канадского паспорта, который получил в 2005 году. В случае признания виновным ему грозит наказание в виде штрафа либо обязательных работ на срок до 400 часов.

Верзилов не признал себя виновным по делу о двойном гражданстве
Общество
Петр Верзилов

7 июля Верзилова привезли на допрос в Следственный комитет. СК заявил, что ему назначат меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По словам адвоката Верзилова Леонида Соловьева, его подзащитный не признает вину. Защита издателя подала ходатайство о прекращении уголовного дела.

Теги: задержание, СК, Москва, новости
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