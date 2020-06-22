Суд арестовал Верзилова за хулиганство и мат

Суд отправил Петра Верзилова под арест на 15 суток по делу о нецензурной брани в общественном месте. Накануне, как сообщал Верзилов, силовики 13 часов допрашивали его по «московскому делу»

Петр Верзилов перед рассмотрением ходатайства следствия об избрании меры пресечения в Мещанском суде (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Мещанский суд Москвы отправил под арест на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, на которого полиция составила протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах). Такое решение приняла судья Виктория Дьячкова, передает корреспондент РБК.

Согласно протоколу, около 21:00 21 июня Верзилов, находясь «в общественном месте» на улице Краснопрудной, «неоднократно выражался грубой и нецензурной бранью», тем самым нарушая общественный порядок. К протоколу полиция приложила письменные объяснения нескольких полицейских. Из объяснений полицейских следовало, что, патрулируя улицу, они заметили «двоих граждан, которые боролись на асфальте»; их разняли, но мужчины были «сильно возбуждены и продолжали спорить». Один из них пояснил полицейским, что Верзилов громко матерился на улице и молодой человек сделал ему замечание, что и привело к ссоре. Судья сочла такие объяснения достоверными.

Отвечая на вопрос судьи о своей позиции по обвинению, Верзилов заявил, что считает необходимым рассказать о событиях, которые предшествовали его задержанию. В воскресенье утром у Верзилова начался обыск: «У меня искали вещи, которые бы подтверждали мою причастность к организации массовых беспорядков, которые прошли, по версии СК, 27 июля 2019 года. Была изъята вся электронная техника, средства связи, проектор, документы. Затем меня увезли на допрос, который в общей сложности длился около 13 часов».

Около 21:00 издателя и его подругу Маргариту Коновалову отпустили из ОМВД по Красносельскому району, где с ним работали следователи СК. «Минут через десять после нашего освобождения мы обратили внимание, что за нами ведут очевидную слежку несколько мужчин, в которых легко опознать оперативных сотрудников. Мы прогулялись вверх-вниз по улице возле метро Красносельская, чтобы в этом убедиться; вскоре появились две полицейские машины, которые на близком расстоянии следовали за нами», — рассказал Верзилов.