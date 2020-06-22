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Суд арестовал Верзилова за хулиганство и мат

Суд отправил Петра Верзилова под арест на 15 суток по делу о нецензурной брани в общественном месте. Накануне, как сообщал Верзилов, силовики 13 часов допрашивали его по «московскому делу»
Петр Верзилов перед рассмотрением ходатайства следствия об избрании меры пресечения в Мещанском суде
Петр Верзилов перед рассмотрением ходатайства следствия об избрании меры пресечения в Мещанском суде (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Мещанский суд Москвы отправил под арест на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, на которого полиция составила протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах). Такое решение приняла судья Виктория Дьячкова, передает корреспондент РБК.

Согласно протоколу, около 21:00 21 июня Верзилов, находясь «в общественном месте» на улице Краснопрудной, «неоднократно выражался грубой и нецензурной бранью», тем самым нарушая общественный порядок. К протоколу полиция приложила письменные объяснения нескольких полицейских. Из объяснений полицейских следовало, что, патрулируя улицу, они заметили «двоих граждан, которые боролись на асфальте»; их разняли, но мужчины были «сильно возбуждены и продолжали спорить». Один из них пояснил полицейским, что Верзилов громко матерился на улице и молодой человек сделал ему замечание, что и привело к ссоре. Судья сочла такие объяснения достоверными.

Отвечая на вопрос судьи о своей позиции по обвинению, Верзилов заявил, что считает необходимым рассказать о событиях, которые предшествовали его задержанию. В воскресенье утром у Верзилова начался обыск: «У меня искали вещи, которые бы подтверждали мою причастность к организации массовых беспорядков, которые прошли, по версии СК, 27 июля 2019 года. Была изъята вся электронная техника, средства связи, проектор, документы. Затем меня увезли на допрос, который в общей сложности длился около 13 часов».

Около 21:00 издателя и его подругу Маргариту Коновалову отпустили из ОМВД по Красносельскому району, где с ним работали следователи СК. «Минут через десять после нашего освобождения мы обратили внимание, что за нами ведут очевидную слежку несколько мужчин, в которых легко опознать оперативных сотрудников. Мы прогулялись вверх-вниз по улице возле метро Красносельская, чтобы в этом убедиться; вскоре появились две полицейские машины, которые на близком расстоянии следовали за нами», — рассказал Верзилов.

Затем Верзилов увидел, что в его сторону бежит «крашеный в блондина» молодой человек. «Его, как я сейчас узнал из материалов, зовут Максим Барышников. Он бежал в направлении меня и Маргариты Коноваловой и пытался подсечкой сбить меня с ног. Я понял, что оказался в ситуации классической полицейской провокации, резко встал, и мы убежали», — заявил Верзилов. Юноша, который обладал спортивным телосложением, быстро догнал Верзилова и возле дома 15 по Краснопрудной улице сбил его с ног. «Очень быстро, через 20–30 секунд, появились сотрудники полиции, которые непосредственно перешли к заковыванию меня в наручники и доставили в отдел», — изложил активист.

«Это не оставляет никаких сомнений в том, что мы стали свидетелями классической полицейской провокации, разыгранной очень плохо. Они не пытались даже создать видимость того, что нападает на меня не человек, подконтрольный правоохранительным органам, а какой-то независимый персонаж. Очевидно, у него была цель вызвать меня на драку или какие-то ответные действия», — добавил Верзилов. Он обратил внимание на то, что в протоколе допроса Барышникова нет никаких его личных данных, хотя «понятно, что такие данные совершенно необходимы от лица, которое является центральной фигурой в этом административном материале». «Это лишний раз доказывает, что он работал в тесной спайке с оперативными сотрудниками», — сказал Верзилов, добавив, что категорически отрицает обвинения в нецензурной брани.

«Это новая страница в истории российских правоохранительных органов: при отсутствии малейшего повода для задержания уже не придумываются мало-мальские реалистичные комбинации, а реализуется абсолютно гоблинский сценарий», — закончил Верзилов.

Адвокат Верзилова Леонид Соловьев на заседании ходатайствовал перед судом о вызове и допросе полицейских, которые дали письменные объяснения по делу, — как заявил защитник, они совпадают слово в слово; судья в этом отказала.

Судья согласилась допросить на заседании главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, который дал показания по характеристике личности Верзилова. «Я его знаю более десяти лет, последние шесть лет знаю очень хорошо, поскольку мы вместе работаем над «Медиазоной». Я его знаю как надежного хорошего товарища, человека, который всегда выполняет свои обещания. У Петра Юрьевича очень активная гражданская позиция, это важная составляющая его личности. Сейчас будет голосование 1 июля, я понимаю, что Петр Юрьевич хотел бы принять участие в наблюдении за ним, это была бы очень важная для него миссия», — сказал Смирнов.

«Насколько я склонен к распитию алкогольных напитков на улице и затем нападениям на граждан с нецензурной бранью, в том числе на женщин и детей?» — поинтересовался у коллеги Верзилов. «Это совершенно исключено. Нецензурную брань я слышал от Петра Юрьевиича только в качестве цитат из современной русской литературы, поэзии. Петр Юрьевич не бегает по улицам, не пристает к гражданам, не видит в этом, насколько я понимаю, большого смысла», — заверил главред «Медиазоны».

Задержание Верзилова

Утром 21 июня, в воскресенье, «Медиазона» сообщила, что неизвестные выломали дверь в квартиру Верзилова. Позднее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что силовики проводят с ним «проверочные мероприятия» по делу об экстремизме и что речь идет о публикации Верзиловым в интернете фотографии с цитатой из песни, содержавшей «экстремистские призывы в адрес России». Русская служба Би-би-си со ссылкой на знакомого Верзилова писала, что он готовил акцию в преддверии парада в честь годовщины Великой победы: во время репетиции парада Верзилов планировал встать перед танком, повторив действие неизвестного мужчины во время расстрела демонстрации на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Верзилов и «Медиазона» вечером это опровергли, заявив, что его вывозили в Следственный комитет для допроса по делу о массовых беспорядках во время акций протеста перед выборами в Мосгордуму летом 2019 года. По словам Верзилова, допрос шел 13 часов и адвокат при нем не присутствовал; следователи много спрашивали его об Алексее Навальном и о поездках за границу. По словам Верзилова, никакой акции к параду он не готовил.

По итогам допроса Верзилов остался в статусе свидетеля. Его отпустили, однако, как сообщила «Медиазона», на выходе из отдела на Верзилова напал провокатор, его снова задержали и отвезли в ОВД «Мещанский» для составления протокола о мелком хулиганстве. Утром медики провели освидетельствование Верзилова и предполагаемого провокатора и не обнаружили у них никаких телесных повреждений.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Pussy Riot, арт-группа «Война», «Медиазона»
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