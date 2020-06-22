Суд арестовал Верзилова за хулиганство и мат

Затем Верзилов увидел, что в его сторону бежит «крашеный в блондина» молодой человек. «Его, как я сейчас узнал из материалов, зовут Максим Барышников. Он бежал в направлении меня и Маргариты Коноваловой и пытался подсечкой сбить меня с ног. Я понял, что оказался в ситуации классической полицейской провокации, резко встал, и мы убежали», — заявил Верзилов. Юноша, который обладал спортивным телосложением, быстро догнал Верзилова и возле дома 15 по Краснопрудной улице сбил его с ног. «Очень быстро, через 20–30 секунд, появились сотрудники полиции, которые непосредственно перешли к заковыванию меня в наручники и доставили в отдел», — изложил активист.
«Это не оставляет никаких сомнений в том, что мы стали свидетелями классической полицейской провокации, разыгранной очень плохо. Они не пытались даже создать видимость того, что нападает на меня не человек, подконтрольный правоохранительным органам, а какой-то независимый персонаж. Очевидно, у него была цель вызвать меня на драку или какие-то ответные действия», — добавил Верзилов. Он обратил внимание на то, что в протоколе допроса Барышникова нет никаких его личных данных, хотя «понятно, что такие данные совершенно необходимы от лица, которое является центральной фигурой в этом административном материале». «Это лишний раз доказывает, что он работал в тесной спайке с оперативными сотрудниками», — сказал Верзилов, добавив, что категорически отрицает обвинения в нецензурной брани.
«Это новая страница в истории российских правоохранительных органов: при отсутствии малейшего повода для задержания уже не придумываются мало-мальские реалистичные комбинации, а реализуется абсолютно гоблинский сценарий», — закончил Верзилов.
Адвокат Верзилова Леонид Соловьев на заседании ходатайствовал перед судом о вызове и допросе полицейских, которые дали письменные объяснения по делу, — как заявил защитник, они совпадают слово в слово; судья в этом отказала.
Судья согласилась допросить на заседании главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, который дал показания по характеристике личности Верзилова. «Я его знаю более десяти лет, последние шесть лет знаю очень хорошо, поскольку мы вместе работаем над «Медиазоной». Я его знаю как надежного хорошего товарища, человека, который всегда выполняет свои обещания. У Петра Юрьевича очень активная гражданская позиция, это важная составляющая его личности. Сейчас будет голосование 1 июля, я понимаю, что Петр Юрьевич хотел бы принять участие в наблюдении за ним, это была бы очень важная для него миссия», — сказал Смирнов.
«Насколько я склонен к распитию алкогольных напитков на улице и затем нападениям на граждан с нецензурной бранью, в том числе на женщин и детей?» — поинтересовался у коллеги Верзилов. «Это совершенно исключено. Нецензурную брань я слышал от Петра Юрьевиича только в качестве цитат из современной русской литературы, поэзии. Петр Юрьевич не бегает по улицам, не пристает к гражданам, не видит в этом, насколько я понимаю, большого смысла», — заверил главред «Медиазоны».
Утром 21 июня, в воскресенье, «Медиазона» сообщила, что неизвестные выломали дверь в квартиру Верзилова. Позднее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что силовики проводят с ним «проверочные мероприятия» по делу об экстремизме и что речь идет о публикации Верзиловым в интернете фотографии с цитатой из песни, содержавшей «экстремистские призывы в адрес России». Русская служба Би-би-си со ссылкой на знакомого Верзилова писала, что он готовил акцию в преддверии парада в честь годовщины Великой победы: во время репетиции парада Верзилов планировал встать перед танком, повторив действие неизвестного мужчины во время расстрела демонстрации на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году.
Верзилов и «Медиазона» вечером это опровергли, заявив, что его вывозили в Следственный комитет для допроса по делу о массовых беспорядках во время акций протеста перед выборами в Мосгордуму летом 2019 года. По словам Верзилова, допрос шел 13 часов и адвокат при нем не присутствовал; следователи много спрашивали его об Алексее Навальном и о поездках за границу. По словам Верзилова, никакой акции к параду он не готовил.
По итогам допроса Верзилов остался в статусе свидетеля. Его отпустили, однако, как сообщила «Медиазона», на выходе из отдела на Верзилова напал провокатор, его снова задержали и отвезли в ОВД «Мещанский» для составления протокола о мелком хулиганстве. Утром медики провели освидетельствование Верзилова и предполагаемого провокатора и не обнаружили у них никаких телесных повреждений.