На издателя «Медиазоны» Верзилова завели дело из-за двойного гражданства

Почти сразу после освобождения из-под административного ареста Петру Верзилову пришла повестка на допрос в СК. Его обвиняют в том, что он не уведомил власти о наличии у него второго гражданства

Петр Верзилов (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова заведено уголовное дело по ст. 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства), сообщает издание.

Наказание по статье о неуведомлении о втором гражданстве предусматривает штраф в размере до 200 тыс. руб,. или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 400 часов.

Отец Верзилова жил и работал в Канаде, вместе с ним в стране находился и сам Петр. Верзилов оформил в Канаде ПМЖ. Спустя пять лет он получил право на оформление канадского паспорта. «Верзилову пришло письмо из Канады с предложением получить гражданство. Оказалось, что прошло пять лет с тех пор, как работающий там отец оформил сыну ПМЖ, и теперь тот имел право на паспорт. «Предлагают — надо брать», — согласился Верзилов», — описывает эту историю GQ, на которое ссылается «Медиазона». Канадский паспорт Верзилов получил в 2005 году. В 2018 году, когда его госпитализировали с подозрением на отравление, обеспокоенность его состоянием выражал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Это вызывает определенную озабоченность, особенно учитывая действия со стороны русских в Великобритании в последние месяцы (дело Скрипалей. — РБК), поэтому мы, безусловно, относимся к этому очень серьезно», — говорил он.

Верзилову уже вручили повестку на допрос в Следственный комитет на утро 7 июля. Повестка подписана следователем по особо важным делам Следственного комитета, генерал-майором Рустамом Габдулиным. Как отмечает «Медиазона», Габдулин участвовал в расследовании дел о протестах на Болотной площади в 2012 году («болотное дело») и летних протестах в Москве в 2019 году («московское дело», «дело 27 июля»). Информацию о том, что Верзилов получил повестку на допрос, подтвердил ТАСС его адвокат Леонид Соловьев.

РБК обратился за комментарием к Петру Верзилову и направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России.