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Выбежавших на поле во время финала ЧМ активистов Pussy Riot арестовали
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Выбежавших на поле во время финала ЧМ активистов Pussy Riot арестовали
ЧМ-2018, 01:13
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Выбежавших на поле во время финала ЧМ активистов Pussy Riot арестовали

Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток четырех активистов Pussy Riot, которые выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает РАПСИ.

Как сообщили в суде, виновными по ч.3. ст. 20.31 (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) были признаны Ольга Пахтусова, Ольга Карачева, Петр Верзилов и Вероника Никульшина. Кроме того, суд запретил им посещать спортивные мероприятия на протяжении трех лет. Также, в отношении активистов были заведены материалы по статье 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов). Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф в размере 1,5 тыс.руб.

Как сообщалось в понедельник, 16 июля, одна из активистов Вероника Никульшина во время суда признала свою вину в нарушении правил поведения зрителей, и не отрицала, что ее действия носили грубый характер.

Видео: ГУ МВД по Москве

В воскресенье, 17 июля, на 52-ой минуте финального матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии, который проходил на стадионе «Лужники», четверо молодых людей в полицейской форме, а именно три девушки и молодой человек, выбежали на поле. Из-за их действий матч был приостановлен. Полиция задержала помешавших игре молодых людей.

За акцию взяла на себя ответственность группа Pusy Riot. В ней сообщили, что она называлась «Милиционер вступает в игру» и была приурочена к годовщине смерти поэта Дмитрия Пригова. Целью акции было требование освободить политических заключенных в России.

Теги: Pussy Riot , ЧМ
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