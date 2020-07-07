СК показал видео с прибывшим на допрос Верзиловым

О том, что на Верзилова заведено уголовное дело по ст. 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства), «Медиазона» сообщила 6 июля.

Отец издателя долгое время жил и работал в Канаде. Петр Верзилов находился за рубежом вместе с отцом и оформил вид на жительство в этой стране. Спустя пять лет Верзилов получил право оформить канадский паспорт, а в 2005 году получил этот документ.

В случае установления вины Верзилова ему грозит наказание в виде штрафа либо обязательных работ на срок до 400 часов.