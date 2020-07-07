СК показал видео с прибывшим на допрос Верзиловым
Следственный комитет России опубликовал видео с прибывшим 7 июля на допрос в ведомство издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым.
На кадрах видно, как Верзилов выходит из подъезда в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, после чего идет по коридорам здания СК и заходит в кабинет.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, Верзилов допрашивается в качестве подозреваемого по делу о двойном гражданстве. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.