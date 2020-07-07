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СК показал видео с прибывшим на допрос Верзиловым

Следственный комитет России опубликовал видео с прибывшим 7 июля на допрос в ведомство издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым.

На кадрах видно, как Верзилов выходит из подъезда в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, после чего идет по коридорам здания СК и заходит в кабинет.

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
Видео

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Верзилов допрашивается в качестве подозреваемого по делу о двойном гражданстве. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На издателя «Медиазоны» Верзилова завели дело из-за двойного гражданства
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Петр Верзилов

О том, что на Верзилова заведено уголовное дело по ст. 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства), «Медиазона» сообщила 6 июля.

Отец издателя долгое время жил и работал в Канаде. Петр Верзилов находился за рубежом вместе с отцом и оформил вид на жительство в этой стране. Спустя пять лет Верзилов получил право оформить канадский паспорт, а в 2005 году получил этот документ.

В случае установления вины Верзилова ему грозит наказание в виде штрафа либо обязательных работ на срок до 400 часов.

Теги: СК, допрос
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