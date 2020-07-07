Верзилов не признал себя виновным по делу о двойном гражданстве

Петр Верзилов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, в отношении которого возбуждено уголовное дело из-за наличия у него второго гражданства, не признает своей вины. Об этом РБК сообщил адвокат Верзилова Леонид Соловьев. По его словам, о втором гражданстве его подзащитного было известно из сообщений СМИ.

«Мы также подали ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в нем общественной опасности, однако реакции со стороны СК пока не поступало», — сказал Соловьев.

О том, что против Верзилова завели дело, издание «Медиазона» сообщило 6 июля. Его подозревают в «неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства» (ст. 330.2 УК). У него был обнаружен канадский паспорт.

По данным «Медиазоны», Верзилову предъявлено обвинение по статье 330.2 УК, он отпущен под подписку о невыезде после допроса в СК. В постановлении о привлечении Верзилова в качестве обвиняемого, предоставленном изданию правозащитной группой «Агора», в декабре 2014 года он стал гражданином Канады, однако не сообщил властям о двойном гражданстве. В Канаде жил отец издателя «Медиазоны», а сам он учился там в школе.