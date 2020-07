МИД России сообщил об участии разведки США в наркоторговле

Замир Кабулов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Обвиняющая Россию в сговоре с талибами разведка США участвует в наркотрафике из Афганистана. Об этом заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 1».

«Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике», — сказал Кабулов.

Он отметил, что эта информация ни для кого не является тайной и все, в том числе и Афганистан, воспринимают действия американцев как данность.

В конце июня газеты The New York Times и The Wasington Post, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что Москва якобы вступила в сговор с боевиками движения «Талибан» (запрещено в России) и предлагала им деньги за убийство американских военных. Эта информация, как утверждали издания, была получена в результате допросов захваченных в Афганистане боевиков.