Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 70,5 (-0,02) Quote, 03 июл, 13:13
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 79,22 (-0,3) Quote, 03 июл, 13:13
Как Газпромбанк Автолизинг вырастил бизнес до 10 млрд руб. за два года РБК и #CloudMTS, 15:19 Хэмилтон стал лучшим на всех тренировках стартового этапа «Формулы-1» Спорт, 15:15 Зеленский заявил о неприемлемости требований России к Украине Политика, 15:13 Как семья актера запустила кондитерский бизнес на карантине Стиль, 15:00 РБК Pro: типология скуки и стейк за $1 млн. Лучшие деловые книги июня Pro, 15:00 МИД России сообщил об участии разведки США в наркоторговле Политика, 14:59 Свет, камера, смартфон: как снять виральное видео РБК Стиль и Huawei, 14:53 В России предложили увеличить скорость на платных трассах до 150 км/ч Общество, 14:45 РПЛ опровергла информацию об обнаружении коронавируса у игрока «Арсенала» Спорт, 14:44 Опубликовано видео пожара в деревянном храме в Томской области Общество, 14:39 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и Сбербанк Первый, 14:26 Фергюсон выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца Спорт, 14:18 Рябков назвал «ущербной» идею проведения расширенного саммита G7 без КНР Политика, 14:05 Долго ли еще ждать лекарства от рака: дайджест футурологии № 12 Футурология, 14:00 
Политика ,  
0 

МИД России сообщил об участии разведки США в наркоторговле

Замир Кабулов
Замир Кабулов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Обвиняющая Россию в сговоре с талибами разведка США участвует в наркотрафике из Афганистана. Об этом заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 1».

«Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике», — сказал Кабулов.

Он отметил, что эта информация ни для кого не является тайной и все, в том числе и Афганистан, воспринимают действия американцев как данность.

NYT сообщила об отсутствии уверенности разведки в связи России с талибами
Политика

В конце июня газеты The New York Times и The Wasington Post, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что Москва якобы вступила в сговор с боевиками движения «Талибан» (запрещено в России) и предлагала им деньги за убийство американских военных. Эта информация, как утверждали издания, была получена в результате допросов захваченных в Афганистане боевиков.

В «Талибане» эти сведения опровергли, а президент США Дональд Трамп назвал публикации уткой. В Кремле распространение подобной информации сочли нелепым.

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Политика
Фото: Rahmat Gul / AP

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобные фейки и вбросы от американских СМИ являются элементами внутренней политической борьбы в США.

Позже NYT сообщила, что у разведки США нет прямых доказательств сговора России с афганскими боевиками с целью убийства американских военнослужащих.

Теги: США, Афганистан, наркоторговля
Материалы по теме
NYT сообщила об отсутствии уверенности разведки в связи России с талибами
Политика
Пелоси попросила ввести санкции против России за «связь с талибами»
Политика
NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter