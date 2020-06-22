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Верзилов записал видеообращение после задержания

Издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов выпустил видеообращение после задержания полицией, прошедшего накануне. Оно опубликовано в Telegram-канале «Медиазоны».

«Привет всем из ОВД Мещанский. Сейчас собираются закрывать на ночь, далее, наверно, арест на сутки», — сказал Верзилов. Он уточнил, что следственные действия длились 18 часов.

СМИ сообщили о задержании издателя «Медиазоны» Петра Верзилова
Общество
Пётр Верзилов

Накануне утром «Медиазона» сообщила, что дверь в квартиру Верзилова выломана, а сам он перестал выходить на связь. Позже СМИ сообщили, что активиста задержали сотрудники главного управления по противодействию экстремизму (Центр «Э») МВД России, а дверь выломали, так как Верзилов не хотел открывать ее для проведения обыска.

Источник ТАСС говорил, что издатель «Медиазоны» задержан в рамках проверочных мероприятий об экстремизме. РЕН ТВ сообщил, что причина задержания в публикации Верзиловым в интернете фотографии, в подписи к которой была добавлена цитата из песни украинского исполнителя, высказывавшего экстремистские призывы в отношении России. Источник «Интерфакса» подтвердил это, уточнив, что дело возбуждено по ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Верзилов сообщил о 13-часовом допросе
Общество
Петр Верзилов

Позднее «Медиазона» сообщила, что Верзилова допрашивали 13 часов в рамках расследования «московского дела» о массовых акциях протеста в июле 2019 года.

После допроса издателя отпустили, однако, как сообщило издание, на выходе из отдела на Верзилова напал провокатор, его снова задержали и отвезли в ОВД «Мещанский». Адвокат Леонид Соловьев сообщил РБК, что Верзилову грозит 15 суток ареста за мелкое хулиганство. «Медиазона» указывала, что Верзилова оставили на ночь в отделе. Член московской ОНК Марина Литвинович сообщила изданию, что Верзилов находится в статусе свидетеля по делу о московских протестах, «хотя ему говорят, что он вроде организатор».

Материал дополняется

Теги: Pussy Riot, «Медиазона», задержание
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