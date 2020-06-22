Верзилов записал видеообращение после задержания

Издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов выпустил видеообращение после задержания полицией, прошедшего накануне. Оно опубликовано в Telegram-канале «Медиазоны».

«Привет всем из ОВД Мещанский. Сейчас собираются закрывать на ночь, далее, наверно, арест на сутки», — сказал Верзилов. Он уточнил, что следственные действия длились 18 часов.

Накануне утром «Медиазона» сообщила, что дверь в квартиру Верзилова выломана, а сам он перестал выходить на связь. Позже СМИ сообщили, что активиста задержали сотрудники главного управления по противодействию экстремизму (Центр «Э») МВД России, а дверь выломали, так как Верзилов не хотел открывать ее для проведения обыска.

Источник ТАСС говорил, что издатель «Медиазоны» задержан в рамках проверочных мероприятий об экстремизме. РЕН ТВ сообщил, что причина задержания в публикации Верзиловым в интернете фотографии, в подписи к которой была добавлена цитата из песни украинского исполнителя, высказывавшего экстремистские призывы в отношении России. Источник «Интерфакса» подтвердил это, уточнив, что дело возбуждено по ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).