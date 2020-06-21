Верзилов сообщил о допросе по делу о массовых беспорядках

Петр Верзилов (Фото: Christoph Soeder / DPA / ТАСС)

Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова задержали в рамках расследования «московского дела» о массовых акциях протеста в июле 2019 года. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на самого Верзилова.

По его словам, он находится в статусе подозреваемого по статьям 212 УК (Массовые беспорядки) и 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти).

Верзилов также сообщил, что его допрашивали в течение 13 часов. По его словам, ему задавали «много вопросов по Навальному и по поездкам за рубеж».

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