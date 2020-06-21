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СМИ сообщили о задержании издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

Участник Pussy Riot дает показания в СК по делу об экстремизме в интернете. По данным СМИ, речь может идти о публикации цитаты из песни украинского исполнителя, который раньше призывал к экстремизму в отношении России
Пётр Верзилов
Пётр Верзилов (Фото: Christoph Soeder / DPA / ТАСС)

Издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов задержан в Москве сотрудниками центра «Э» МВД России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информация о задержании Верзилова также появилась у телеканала РЕН ТВ и у Telegram-канала Mash.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о задержании.

По данным ТАСС, издатель «Медиазоны» задержан в рамках проверочных мероприятий об экстремизме. Как уточнил РЕН ТВ, речь идет о распространении запрещенных материалов в интернете. Телеканал сообщает, что задержание Верзилова якобы связано с публикацией фотографии, к которой в качестве подписи была добавлена цитата из песни украинского исполнителя. Певец неоднократно высказывал экстремистские призывы в отношении России, добавляет издание (имя артиста не раскрывается).

Однако один из друзей Верзилова рассказал Би-би-си, что исчезновение активиста может быть связано с запланированной им акцией в день репетиции Парада Победы. По его словам, планировалось повторить кадр, сделанный во время студенческих акций протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Позже автор идеи отказался от замысла, однако Верзилов мог решиться на акцию без него, уточнил собеседник издания.

Организовавшая выставку о Pussy Riot галерея в Москве сообщила об обысках
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Позже «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что издателя «Медиазоны» доставили в Следственный комитет для дачи показаний в рамках уголовного дела об экстремизме в интернете. По его информации, оно возбуждено по ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Об исчезновении Верзилова стало известно ранее в воскресенье. Как написала «Медиазона», издатель сообщил о взломе двери в его квартиру в 7:16 мск. После этого он на связь не выходил. По словам соседки издателя, дверь вскрывали около десяти человек. Еще один сосед сообщил, что двое из них были в полицейской форме.

Собеседник ТАСС, в свою очередь, уточнил, что сотрудники правоохранительных органов намеревались провести у Петра Верзилова обыск, однако активист не открыл дверь. В итоге ее пришлось вскрыть.

Участника Pussy Riot в полицейской форме задержали в центре Москвы
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Пётр Верзилов

Петр Верзилов известен публичными акциями, а также участием в группе Pussy Riot. В июле 2018 года Верзилов в сопровождении нескольких девушек выбежал на поле, где проходил матч в рамках чемпионата мира по футболу, прервав игру. Акция называлась «Милиционер вступает в игру», участники акции были одеты в форму сотрудников полиции.

В апреле Верзилова также задержали за незаконное ношение форменной одежды (он был в полицейской форме) и за нарушение самоизоляции.

Авторы: Мария Лисицына, Алена Прохоренко
Теги: Pussy Riot, задержание, «Медиазона»
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