СМИ сообщили о задержании издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

Участник Pussy Riot дает показания в СК по делу об экстремизме в интернете. По данным СМИ, речь может идти о публикации цитаты из песни украинского исполнителя, который раньше призывал к экстремизму в отношении России

Пётр Верзилов (Фото: Christoph Soeder / DPA / ТАСС)

Издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов задержан в Москве сотрудниками центра «Э» МВД России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информация о задержании Верзилова также появилась у телеканала РЕН ТВ и у Telegram-канала Mash.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о задержании.

По данным ТАСС, издатель «Медиазоны» задержан в рамках проверочных мероприятий об экстремизме. Как уточнил РЕН ТВ, речь идет о распространении запрещенных материалов в интернете. Телеканал сообщает, что задержание Верзилова якобы связано с публикацией фотографии, к которой в качестве подписи была добавлена цитата из песни украинского исполнителя. Певец неоднократно высказывал экстремистские призывы в отношении России, добавляет издание (имя артиста не раскрывается).

Однако один из друзей Верзилова рассказал Би-би-си, что исчезновение активиста может быть связано с запланированной им акцией в день репетиции Парада Победы. По его словам, планировалось повторить кадр, сделанный во время студенческих акций протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Позже автор идеи отказался от замысла, однако Верзилов мог решиться на акцию без него, уточнил собеседник издания.